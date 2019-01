Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev EN VIVO vía ESPN: juegan por los octavos de final del Australian Open

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev este lunes 21 de enero, en Melbourne, por los octavos de final del Australian Open, desde las 4:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos de tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. En España por Eurosport 1 y Eurosport 2. Streaming HD vía ATP Tennis TV.



Novak Djokovic llega a este encuentro luego de doblegar al joven canadiense Denis Shapovalov, mientras que el ruso Daniil Medvedev hizo lo propio ante el belga David Goffin.

El tenista de Belgrado, máximo favorito del Australian Open, venció 3-1, con parciales de 6-3, 6-4, 4-6 y 6-0, y privó a Shapovalov de sorprender de nuevo a un número uno, después de que venciera al español Rafael Nadal en el torneo de Canadá en 2017.



'Nole', vencedor en seis ocasiones del Abierto de Australia, tendrá una exigente cita en su próxima ronda con el ruso Daniil Medvedev, quien llega tras bordar tres partidos impecables, además de alcanzar la final en el torneo de Brisbane.

Con la sorpresiva eliminación de Roger Federer, quien cayó en 4 sets ante el griego Stefanos Tsitsipas, Djokovic, Rafael Nadal y el alemán Alexander Zverev apuntan a quedarse con el título del primer Grand Slam del año.

#AUSTRALIAxESPN Una cruz que duele en todo el mundo. Roger Federer cayó ante Stefanos Tsitsipas y se sumó a los Top 10 que fueron eliminados del #AusOpen. Cilic, que cayó en una batalla a cinco sets ante Bautista Agut, también está out. pic.twitter.com/j2EIiT5dsa — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 20 de enero de 2019

Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev - horarios en el mundo



03:15 horas en México

04:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

05:15 horas en Venezuela, Bolivia

06:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

07:15 horas en Brasil

10:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

12:15 horas en Catar y Arabia Saudita

17:15 horas en China

18:15 horas en Japón y Corea del Sur.

20:15 horas en Australia (Melbourne)