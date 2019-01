Djokovic vs. Pouille EN VIVO: por el pase a la final del Australia Open 2019 | Vía ESPN

Novak Djokovic vs. Lucas Pouille EN VIVO ONLINE | Sigue EN DIRECTO la segunda semifinal del Australian Open 2019 en el Rod Laver Arena de Melbourne este viernes desde las 19:30 horas (hora local, 3:30 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Novak Djokovic sigue firme en su camino a hacer historia en el Australian Open, donde es uno de los hombres récord al ganar 6 veces el primer grand slam de todos los años, lo mismo que Roger Federer y el australiano Roy Emerson (retirado). Pero el serbio tiene este año la chance de ser el mejor en la arena de Melbourne.

Sobre todo porque llega a esta semifinal contra el francés Lucas Pouille habiendo cedido solo un juego en los cinco partidos disputados. El actual número 1 del mundo es el claro favorito para pelear el título del certamen contra Rafael Nadal, quien ya espera la definición.

- Rafael Nadal venció a Stefanos Tsitsipas y clasificó a la final del Australian Open

Djokovic vs. Pouille: horarios en el mundo | Australian Open 2019

Perú - 3:30 a.m.

Argentina - 5:30 a.m.

México - 2:30 a.m.

Colombia - 3:30 a.m.

España - 9:30 a.m.

​Ecuador - 3:30 a.m.

Chile - 5:30 a.m.

​Brasil - 5:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 3:30 a.m.

Lucas Pouille, actual número 30 en el ránking de la ATP, es una de las sorpresas en este Australian Open al meterse entre los cuatro primeros tras superar a Kukushkin, Marterer, Popyrin, Coric y Raonic. No se cruzó en el camino de un 'top ten', por lo que el choque ante Novak Djokovic será el choque más difícil que tendrá en este Grand Slam.

El francés Lucas Pouille es el primer francés en llegar a las semifinales de un torneo del grand slam desde el 2016, cuando Gael Monfils llegó a la misma instancia en el US Open. La entrenadora del tenista galo, la extenista Amelie Mauresmo, puede sentirse orgullosa que en dos meses de trabajo su pupilo está donde está.

No te pierdas la segunda semifinal del Australia Open desde el Rod Laver Arena de Melbourne. Novak Djokovic va en busca de acercarse a la historia contra el sorprendente francés, que anda en franco ascenso en el circuito.