Open Australia 2019: la número 1 Simona Halep cayó ante Serena Williams

La rumana Simona Halep, número 1 mundial del tenis, no consiguió tumbar a la estadounidense Serena Williams (16) a pesar de su reacción en el segundo parcial y cayó en los octavos de final del Australian Open por 6-1, 4-6 y 6-4 en casi dos horas de partido.

La campeona de siete ediciones del 'major' australiano confirmó su jerarquía en Melbourne tras vencer a una número uno que podría dejar de serlo en el caso de que la checa Petra Kvitova (8) o la japonesa Naomi Osaka (4) avanzaran a las semifinales.

La jugadora de Michigan continuó con sus posibilidades intactas de igualar a la australiana Margaret Court como tenista con más títulos Grand Slam (24), así como de sellar el que sería su octavo título en el primer 'major' del año.

La tenista rumana Simona Halep felicita a la estadounidense Serena Williams tras su victoria al finalizar el partido de octavos de final que enfrentó a ambas este lunes. (Foto: EFE) La tenista rumana Simona Halep felicita a la estadounidense Serena Williams tras su victoria al finalizar el partido de octavos de final que enfrentó a ambas este lunes. (Foto: EFE)

"Soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí", dijo Serena al finalizar.

Su próxima rival será la checa Karolina Pliskova (7), quien arrolló a la española Garbiñe Muguruza tras ganar por 6-3 y 6-1 en una hora de juego.

La tenista checa es de las pocas jugadoras en el circuito que cuenta con un empate en enfrentamientos directos en Grand Slam con Serena Williams, después de vencer en las semifinales de 2016 y caer en los cuartos de final de la última edición.

Fuente: EFE