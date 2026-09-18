Perú vs Paraguay EN VIVO: punto a punto de los partidos de hoy por la Copa Davis 2026
¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en vivo?
Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DIRECTV Sports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Hernando Escurra?
- Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 PM
- Chile, Bolivia, Venezuela: 5:00 PM
- Argentina, Uruguay, Paraguay: 6:00 PM
- México: 3:00 PM
- España: 11:00 PM
La primera raqueta nacional Ignacio Buse (35 ATP) abrirá la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. ‘Nacho’ enfrentará a Hernando Escurra (2151 ATP) en las tradicionales canchas de arcilla del Jockey Club.
Ignacio Buse es el singlista 1 de Perú y enfrentará a Hernando Escurra, quien va como singlista 2 de Paraguay.
Hoy es el primer día de partidos de la Copa Davis 2026 entre Perú y Paraguay. La Bicolor buscará sumar sus primeros dos puntos que le permitan acomodarse en la serie y lograr la clasificación.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión de los partidos de hoy, viernes 18 de septiembre, de la Copa Davis entre Perú y Paraguay.
¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en televisión y streaming?