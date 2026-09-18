Por Rogger Fernández

Perú vs Paraguay EN VIVO: punto a punto de los partidos de hoy por la Copa Davis 2026

13:52

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en televisión y streaming?

  • DGO: Transmisión oficial en vivo por streaming para toda la región.
  • DIRECTV Sports: Señal de cable disponible en los principales operadores.
13:44

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Hernando Escurra en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DIRECTV Sports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

13:36

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs Hernando Escurra?

  • Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 PM
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 5:00 PM
  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 6:00 PM
  • México: 3:00 PM
  • España: 11:00 PM
13:28

La primera raqueta nacional Ignacio Buse (35 ATP) abrirá la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. ‘Nacho’ enfrentará a Hernando Escurra (2151 ATP) en las tradicionales canchas de arcilla del Jockey Club.

13:28

Ignacio Buse es el singlista 1 de Perú y enfrentará a Hernando Escurra, quien va como singlista 2 de Paraguay.

13:01

Hoy es el primer día de partidos de la Copa Davis 2026 entre Perú y Paraguay. La Bicolor buscará sumar sus primeros dos puntos que le permitan acomodarse en la serie y lograr la clasificación.

12:49

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión de los partidos de hoy, viernes 18 de septiembre, de la Copa Davis entre Perú y Paraguay.

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