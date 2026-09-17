Copa Davis 2026: Buse abrirá la serie. Foto: TVPerú
Copa Davis 2026: Buse abrirá la serie. Foto: TVPerú
Por Redacción EC

Perú y Paraguay ya tienen definido el orden de los cinco partidos que disputarán este viernes 18 y sábado 19 de septiembre por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, en el Jockey Club del Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.