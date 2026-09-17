Perú y Paraguay ya tienen definido el orden de los cinco partidos que disputarán este viernes 18 y sábado 19 de septiembre por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, en el Jockey Club del Perú.

El primer encuentro tendrá como protagonista a Ignacio Buse, número 35 del ranking ATP, quien enfrentará al paraguayo Hernando Escurra, ubicado en el puesto 2151. El peruano será el encargado de iniciar la serie en condición de local.

A continuación, Juan Pablo Varillas, actual número 190 del mundo, se medirá con Daniel Vallejo, principal raqueta paraguaya y 58 del ranking ATP. Este encuentro cerrará la jornada del viernes, que comenzará desde las 4:00 p. m.

Buse y Huertas del Pino jugarán el dobles

La actividad continuará el sábado 19 de septiembre con el partido de dobles. La dupla peruana estará conformada por Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino, mientras que Paraguay tendrá a Daniel Vallejo y Martín Vergara del Puerto.

Huertas del Pino ocupa actualmente el puesto 234 del ranking ATP, mientras que Vergara del Puerto figura en la casilla 895. El encuentro será el tercer partido de la serie y está programado para iniciar desde las 2:00 p. m.

Buse vs. Vallejo, el duelo entre los números 1

Después del dobles llegará uno de los enfrentamientos más esperados de la eliminatoria: Ignacio Buse contra Daniel Vallejo. Ambos son las primeras raquetas de sus respectivos países y protagonizarán el cuarto partido de la serie.

Arklon, Bueno, Buse, Horna (capitán), Varillas y Merino, el equipo peruano de la Copa Davis. (Foto: Jesús Saucedo) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Buse llega como número 35 del mundo, mientras que Vallejo ocupa el puesto 58. El paraguayo incluso destacó recientemente el crecimiento del tenista peruano y consideró que todavía puede seguir escalando posiciones en el ranking.

Si la serie necesita un quinto partido para definirse, Juan Pablo Varillas enfrentará nuevamente a Hernando Escurra. De esta manera, el peruano tendrá dos presentaciones individuales durante la eliminatoria.

Varillas será el segundo singlista y Gonzalo Bueno no jugará

Una de las principales novedades de la conformación peruana es la elección de Juan Pablo Varillas como segundo singlista. El tenista de 190 del ranking disputará los dos partidos individuales correspondientes a esa posición.

🚨 ORDEN DEFINIDO PARA LA SERIE DE COPA DAVIS ENTRE PERÚ 🇵🇪 VS. PARAGUAY 🇵🇾 🎾



Ignacio Buse (35 ATP) empezará enfrentando a Hernando Escurra (2151 ATP). A continuación, Juan Pablo Varillas (190 ATP) se medirá ante Daniel Vallejo (58 ATP).



El sábado se disputará el partido de… pic.twitter.com/tBVYk0huoP — Jorge Valencia (@jmvg160401) September 17, 2026

La decisión deja fuera de los cinco encuentros a Gonzalo Bueno, quien integra el equipo peruano y aparece actualmente en el puesto 172 del ranking ATP, pero no fue considerado para ninguno de los partidos.

Así, el orden de la serie quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 18 de septiembre

Ignacio Buse vs. Hernando Escurra.

Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo.

Sábado 19 de septiembre

Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara.

Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo.

Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra.

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