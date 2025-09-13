Este sábado 13 de septiembre Perú y Portugal continúan su duelo por la Copa Davis 2025 en el estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición. El duelo se llevará a cabo por el Grupo Mundial 1 en busca de un cupo a las Qualifiers.

¿Cuándo juegan Perú vs. Portugal por Copa Davis?

El segundo día del duelo entre Perú y Portugal será este sábado 13 de septiembre.

A qué hora juegan Perú vs. Portugal

Sábado 13 de septiembre (desde las 2:00 pm)

- Varillas y Buse (Perú) vs. Cabral y Borges (Portugal )

- Ignacio Buse (Perú) vs. Nuno Borges (Portugal )

- Gonzalo Bueno (Perú) vs. Jaime Faria (Portugal )

¿Dónde ver Perú vs. Portugal por Copa Davis?

El duelo entre Perú y Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025 será transmitido por TV Perú (Canal 7) en todo el territorio nacional.