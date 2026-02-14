Peugeot Asia Open 2026: así fue la jornada inaugural del torneo de tenis en la Playa Del Golf en Asia

Por Redacción EC
Dupla conformada por los tenistas Choclot-Wong: Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
1/16

Dupla conformada por los tenistas Choclot-Wong: Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Dupla Moebius-Candela García Calderón: Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
2/16

Dupla Moebius-Candela García Calderón: Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Dupla Estrada-Natal en la jornada inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
3/16

Dupla Estrada-Natal en la jornada inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Dupla Friedrich-Junge en la jornada inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
4/16

Dupla Friedrich-Junge en la jornada inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Jabiles-Grazziani por la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
5/16

Jabiles-Grazziani por la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Los asistentes a la Peugeot Asia Open 2026 no se perdieron ningún detalle de la jornada. (Foto: El Comercio)
6/16

Los asistentes a la Peugeot Asia Open 2026 no se perdieron ningún detalle de la jornada. (Foto: El Comercio)

La dupla Friedrich-Junge se impuso 2-0 sobre Penteado y Morales Macedo en la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
7/16

La dupla Friedrich-Junge se impuso 2-0 sobre Penteado y Morales Macedo en la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

El público fue parte de las dinámicas en el evento por la inauguración de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
8/16

El público fue parte de las dinámicas en el evento por la inauguración de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

La Playa El Golf en Asia recibe con un impecable escenario a la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
9/16

La Playa El Golf en Asia recibe con un impecable escenario a la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

La dupla Chirinos-Bravo cayó ante Choclot y Wong, por la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
10/16

La dupla Chirinos-Bravo cayó ante Choclot y Wong, por la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

La dupla Ludmann- Acosta se impuso en reñido encuentro a Castagnola y Villarán por la fecha 1 de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
11/16

La dupla Ludmann- Acosta se impuso en reñido encuentro a Castagnola y Villarán por la fecha 1 de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

José Manuel Jurado, gerente general de El Comercio, Sandra Rivera, jefa de marketing de Peugeot y Luis Horna, gerente de operaciones de Igma Sports en la inauguración de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
12/16

José Manuel Jurado, gerente general de El Comercio, Sandra Rivera, jefa de marketing de Peugeot y Luis Horna, gerente de operaciones de Igma Sports en la inauguración de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Luis Horna, gerente de operaciones de Igma Sports, compartiendo con los asistentes a la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
13/16

Luis Horna, gerente de operaciones de Igma Sports, compartiendo con los asistentes a la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Las activaciones de Igma Sports durante la fecha inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
14/16

Las activaciones de Igma Sports durante la fecha inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

La dupla Carrillo Pinto - Castañeda cayó ante Bermundez e Indacochea por 2-0, en la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
15/16

La dupla Carrillo Pinto - Castañeda cayó ante Bermundez e Indacochea por 2-0, en la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Las duplas Clemente-Musso y Estrada-Natal, tras su debut en la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
16/16

Las duplas Clemente-Musso y Estrada-Natal, tras su debut en la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)

Peugeot Asia Open 2026.
Peugeot Asia Open 2026.

Peugeot Asia Open 2026: así fue la jornada inaugural del torneo de tenis en la Playa Del Golf en Asia
Tenis

Peugeot Asia Open 2026: así fue la jornada inaugural del torneo de tenis en la Playa Del Golf en Asia

¿Por qué los cambios en la ATP podrían quitarnos torneos donde Buse se hizo la mejor raqueta del país?
DT

¿Por qué los cambios en la ATP podrían quitarnos torneos donde Buse se hizo la mejor raqueta del país?

Portocarrero y Pinzas vs. Moebius y Candela García Calderón en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Portocarrero y Pinzas vs. Moebius y Candela García Calderón en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026

Infante La Torre e Icaza vs. Jabiles y Grazziani en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026
Tenis

Infante La Torre e Icaza vs. Jabiles y Grazziani en vivo: transmisión del partido por Peugeot Asia Open 2026