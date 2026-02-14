Peugeot Asia Open 2026: así fue la jornada inaugural del torneo de tenis en la Playa Del Golf en Asia

Dupla conformada por los tenistas Choclot-Wong: Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Dupla Moebius-Candela García Calderón: Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Dupla Estrada-Natal en la jornada inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Dupla Friedrich-Junge en la jornada inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Jabiles-Grazziani por la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Los asistentes a la Peugeot Asia Open 2026 no se perdieron ningún detalle de la jornada. (Foto: El Comercio)
La dupla Friedrich-Junge se impuso 2-0 sobre Penteado y Morales Macedo en la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
El público fue parte de las dinámicas en el evento por la inauguración de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
La Playa El Golf en Asia recibe con un impecable escenario a la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
La dupla Chirinos-Bravo cayó ante Choclot y Wong, por la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
La dupla Ludmann- Acosta se impuso en reñido encuentro a Castagnola y Villarán por la fecha 1 de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
José Manuel Jurado, gerente general de El Comercio, Sandra Rivera, jefa de marketing de Peugeot y Luis Horna, gerente de operaciones de Igma Sports en la inauguración de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Luis Horna, gerente de operaciones de Igma Sports, compartiendo con los asistentes a la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Las activaciones de Igma Sports durante la fecha inaugural de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
La dupla Carrillo Pinto - Castañeda cayó ante Bermundez e Indacochea por 2-0, en la primera fecha de la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)
Las duplas Clemente-Musso y Estrada-Natal, tras su debut en la Peugeot Asia Open 2026. (Foto: El Comercio)