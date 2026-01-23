¡El verano se vive en El Comercio! Una oportunidad inmejorable se asoma durante el mes de febrero. El tenis se erige como uno de los deportes más practicados en nuestro país, por ello llega la primera edición de la Peugeot Asia Open 2026.

Este torneo busca promover un estilo de vida activo y saludable, organizado por el GEC en alianza con IGMA Sports, como socios estratégicos.

Asimismo, los nuevos talentos tendrán una plataforma en la que podrán ser visibilizados y potenciar su juego.

Fechas y horas:

Viernes 13.02: Inauguración (18:00 - 20:00) | Round Robin

Inauguración (18:00 - 20:00) | Round Robin Sábado 14.02: (18:00 - 20:00) | Round Robin

(18:00 - 20:00) | Round Robin Viernes 20.02: (18:00 - 20:00) | Round Robin

(18:00 - 20:00) | Round Robin Sábado 21.02 : Clausura (18:00 - 22:00)

Categorías