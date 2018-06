Del Potro trepó al cuarto lugar del ránking: hasta dónde puede llegar si gana Roland Garros

Juan Martín del Potro derrotó a Marin Cilic, avanzó a semifinales de Roland Garros y se emocionó. Y se entiende. Con la victoria ascendió al número cuatro del mundo.

Por tercera vez en su carrera, Del Potro consigue esa ubicación en el ránking ATP. Estaba sexto antes de vencer al croata Cilic en cuatro sets.

Grigor Dimitrov, en el sexto puesto, y Marin Cilic, en el quinto, están ahora por detrás del tenista argentino.

La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿hasta dónde puede llegar si derrota a Rafael Nadal en la semifinal?

Del Potro está a 885 puntos de Alexander Zverev y la única posibilidad que tiene de pasar al alemán es ganando el título de Roland Garros.

El partido Del Potro vs. Rafael Nadal se jugará este viernes después que termine el partido entre Dominic Thiem y Marco Cecchinato (4:00 a.m. de Perú y 6:00 a.m. de Argentina).