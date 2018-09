Del Potro vs. Nadal EN VIVO por ESPN: espectacular punto de zurda del español | VIDEO | US Open 2018 Del Potro vs. Rafael Nadal se miden en la primera semifinal del US Open 2018. Mira el video de este buen punto del español

Del Potro vs. Nadal EN VIVO ESPN: el primer gran punto zurdazo del español | VIDEO | US Open 2018 | VIDEO: ESPN