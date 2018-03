El argentino Juan Martín del Potro luchará este sábado (2:30 p.m. EN VIVO ONLINE por ESPN / 4:30 p.m. hora de Argentina) por una plaza en la final de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, ante Milos Raonic.

Del Potro sufrió pero terminó por imponerse al alemán Philipp Kohlschreiber por 3-6, 6-3 y 6-4 tras dos horas y ocho minutos.

Su rival en semifinales será el canadiense Milos Raonic, que se impuso al estadounidense Sam Querrey por 7-5, 2-6 y 6-3 en una hora y 51 minutos.

El argentino tratará de llegar a la final del torneo californiano por segunda vez tras lograrlo en 2013. Del Potro mantiene una racha de ocho victorias consecutivas después de haberse proclamado en el torneo de Acapulco.

Del Potro ha dejado atrás la pesadillas de las lesiones, una serie de problemas en su muñeca izquierda que estuvieron a punto de costarle su carrera.

"Ahora no pienso en dejar el tenis, pero estuve cerca de hacerlo porque me operé tres veces de la muñeca y no podía arreglar el problema", explicó Del Potro tras su victoria frente al alemán.

"Me deprimí en casa por un largo tiempo y no estaba contento con la recuperación. En ese momento, estaba tratando de encontrar otro camino en la vida. Pero gracias a Dios estoy aquí, estoy sano y jugando al tenis de nuevo. Estoy en el Top 10 de nuevo. Recibo mucho amor del público y mis fans. Estoy haciendo esto porque me encanta", declaró.

El tenista espera que su historia sirva de aprendizaje, especialmente, para los más pequeños.