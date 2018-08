Rafael Nadal buscará seguir avanzando en el US Open 2018, último Grand Slam del año, este miércoles (7:15 p.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por ESPN Deportes TENIS) cuando enfrente al canadiense Vasek Pospisil.



El español Rafael Nadal, vigente campeón y número uno de la ATP, arrancó este lunes la defensa de su título en el Abierto de Estados Unidos con un triunfo ante su compatriota David Ferrer, que tuvo que retirarse lesionado tras anunciar en la víspera que este sería su último torneo de Gran Slam.

En un encuentro entre dos compañeros y amigos, Nadal y Ferrer revivieron una rivalidad que los ha llevado a enfrentarse en 31 ocasiones, con 25 triunfos ahora para el primero, y seis para el segundo. Pero, la única vez que se habían visto las caras en Flushing Meadows, Ferrer se había llevado la victoria a casa.

Sin embargo, en un duelo en el que predominó la igualdad, Nadal se hizo con la victoria por 6-3, 3-4 y abandono tras hacerse daño Ferrer en su tobillo derecho al comienzo de la segunda manga.

"Me siento mal. Sentí mucho dolor en mi tobillo, lo intenté pero creo que está roto. Tengo muy buenos recuerdos aquí. Este es el último (torneo) de Gran Slam de mi carrera y pido perdón pero no puedo terminar el partido. Gracias, os echaré de menos", dijo Ferrer visiblemente emocionado tras el choque.

"Creo que he jugado un primer set correcto, bien, agresivo, como tenía que jugar en un día como hoy. Luego he jugado un muy mal primer juego en el segundo set pero luego he jugado dos juegos muy muy buenos. Más tarde me he despistado con todo lo que le sucedía a David y he perdido la concentración, comentó por su parte Nadal".

El momento álgido de sus batallas había tenido lugar en la final de Roland Garros en 2013 con triunfo final para Nadal, el dominador del circuito en tierra batida.

Ahora, cinco años después, con Ferrer con 36 y en el ocaso de una carrera que lo llevó al tercer lugar de la ATP, Nadal disfrutó de un encuentro peleado, con numerosos intercambios de golpes, con puntos largos y muchos 'deuces'... antes de decidirse por la abandono de su compatriota.

"(Ha sido) muy difícil. Es el día más caluroso desde que llegué aquí hace casi una semana. Ha hecho una humedad infernal. No estoy contento por haber tenido que pasar por todo ello", sentenció por su parte 'Rafa'.

- Desde el fondo de la pista -

Con ambos deleitando al público presente en el estadio Arthur Ashe desde el fondo de la pista, Nadal fue el primero en dar un zarpazo a su contrincante al romperle el saque en el tercer juego.



A partir de ahí, con la tranquilidad que da estar por delante en el resultado, la primera raqueta mundial se llevó el primer set por 6-3 en 44 minutos.

El calor y la humedad pasaron factura, 'Rafa' tuvo que cambiarse la ropa y, poco después, Ferrer sintió un pinchazo en su tobillo y requirió la asistencia médica.

A partir de ahí nada pareció importar. Ni siquiera que Ferrer se pusiera 2-4. Cojeando visiblemente, con 3-4, su cuerpo dijo basta y Nadal se adjudicó la victoria. Ahora, en segunda ronda, aguarda el canadiense Vasek Pospisil, que batió antes al eslovaco Lukas Lacko.