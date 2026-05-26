Resumen

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Rafael Nadal: Así luce el bulto que tiene en el pie por el síndrome de Müller-Weiss. (Foto: AFP)
Rafael Nadal: Así luce el bulto que tiene en el pie por el síndrome de Müller-Weiss. (Foto: AFP)
/ JORGE GUERRERO
Por Redacción EC

Rafael Nadal volverá a estar en el centro de la atención con el estreno de 'Rafa’, la nueva docuserie de Netflix que llegará este 29 de mayo. La producción, dividida en cuatro capítulos, repasará la vida y carrera del extenista español con imágenes inéditas y momentos poco conocidos de su trayectoria.

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