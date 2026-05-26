Rafael Nadal volverá a estar en el centro de la atención con el estreno de 'Rafa’, la nueva docuserie de Netflix que llegará este 29 de mayo. La producción, dividida en cuatro capítulos, repasará la vida y carrera del extenista español con imágenes inéditas y momentos poco conocidos de su trayectoria.

Uno de los aspectos que más impacto ha generado en el adelanto del documental es la revelación de las secuelas físicas que Nadal arrastró durante gran parte de su carrera. En las imágenes se muestra el bulto en su pie, consecuencia del Síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que marcó su camino en el tenis profesional.

El propio documental expone que este problema fue detectado cuando Nadal recién comenzaba su carrera y que incluso puso en duda su continuidad en el circuito. Desde entonces, el español tuvo que convivir con dolor crónico y adaptar su preparación para poder seguir compitiendo al máximo nivel.

Durante años, Rafa Nadal no quiso enseñar nunca su pie para no mostrar las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss.



En su próximo documental de Netflix, se atreve a hacerlo.



La imagen es impactante 😱



Tiene un bulto que sobresale.



No sé ni cómo ha podido ganar 22 Grand Slams… pic.twitter.com/GG1HsMc1cN — José Morón (@jmgmoron) May 25, 2026

“Tuve que forzar otras partes del cuerpo para seguir jugando”, revela Nadal en la docuserie, dejando en evidencia el desgaste físico que significó sostener una carrera de élite. Ese esfuerzo terminó generando una cadena de lesiones que acompañaron al español durante años, aunque nunca le impidieron seguir peleando por títulos.

Pese a ese calvario, Nadal logró retirarse en 2024 con un palmarés histórico de 22 títulos de Grand Slam. Rafa también aborda el costo que tuvo esa resistencia extrema, con el propio extenista confesando que el uso prolongado de antiinflamatorios le provocó graves secuelas intestinales, un precio que asumió para no dejar el tenis antes de tiempo.

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