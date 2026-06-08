Un video grabado en julio de 1989 viene emocionando a miles de fanáticos del deporte en redes sociales. Las imágenes muestran al exfutbolista Miguel Ángel Nadal al finalizar un partido de la Liga Española con la camiseta del Mallorca. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el pequeño niño que llevaba en brazos: nada menos que Rafael Nadal cuando tenía apenas tres años. Décadas después, aquel niño terminaría convirtiéndose en una de las mayores leyendas de la historia del tenis mundial.

La escena, que en ese momento parecía completamente cotidiana, hoy tiene un enorme valor histórico. Pocos podían imaginar que ese pequeño niño terminaría levantando 22 títulos de Grand Slam y marcando una época inolvidable en el deporte.

Miguel Ángel Nadal, tío de Rafa, fue además una figura importante del fútbol español y de la selección de España durante varios años. Su cercanía con su sobrino siempre estuvo ligada al ambiente deportivo que rodeó la infancia del tenista mallorquín.

Un video pocas veces visto grabado en el año 1989 justo al término de un partido de la Liga Española…



En él aparece el defensa del FC Mallorca, Miguel Ángel Nadal, sosteniendo a su sobrino Rafael, de 3 años, en julio de 1989.



Si! Rafael Nadal! pic.twitter.com/TBRpyahpPZ — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) June 7, 2026

El video rápidamente se volvió viral entre los aficionados, sobre todo porque muestra un lado muy poco conocido de la vida de Nadal antes de alcanzar la fama mundial. Muchos usuarios destacaron cómo la historia guarda momentos únicos que solo cobran sentido con el paso de los años.

Hoy, ya retirado del circuito profesional, Rafael Nadal sigue siendo considerado una de las máximas leyendas del tenis. Y aquella imagen de 1989, con apenas tres años en brazos de su tío, aparece ahora como una postal inolvidable de los inicios de una carrera histórica.

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El viernes me mando un e-mail con estas joyas.



Para stickers, para póster, para estampar en camisetas.



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1. Lionel Messi. @OutMessi_ pic.twitter.com/BXhGYbvUjy — Miguel Villegas (@prakzis) June 8, 2026

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