Resumen

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Rafael Nadal: el archivo olvidado en el que aparece con su tío futbolista cuando tenía tres años. (Foto: ATP)
Rafael Nadal: el archivo olvidado en el que aparece con su tío futbolista cuando tenía tres años. (Foto: ATP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Redacción EC

Un video grabado en julio de 1989 viene emocionando a miles de fanáticos del deporte en redes sociales. Las imágenes muestran al exfutbolista Miguel Ángel Nadal al finalizar un partido de la Liga Española con la camiseta del Mallorca. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el pequeño niño que llevaba en brazos: nada menos que Rafael Nadal cuando tenía apenas tres años. Décadas después, aquel niño terminaría convirtiéndose en una de las mayores leyendas de la historia del tenis mundial.

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