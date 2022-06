La temporada 2022 de Rafael Nadal viene siendo fructífera, a pesar de la lesión que lo acompaña en el pie izquierdo (sufre el Síndrome de Müller-Weiss). El tenista español obtuvo los títulos de Australian Open y Roland Garros en la primera parte de este año, convirtiéndose en el máximo ganador masculino de Grand Slam, con 22 coronas en total.

Tras el título conseguido en Francia, la ‘Fiera’ apareció en muletas y su presencia en Wimbledon estaba en duda. Sin embargo, el actual número cuatro del ranking ATP confesó este viernes que tiene la intención de participar en el certamen en Inglaterra, aunque dependerá de su estado físico.

“Las sensaciones son buenas. Jugar bien en Roland Garros ayuda a nivel de confianza, pero hierba es una superficie diferente y hay poca lógica. Llevo tres años sin jugar en esa cancha y será complicado”, explicó ‘Rafa’ en una conferencia de prensa.

“Mi intención es competir en Wimbledon. El tratamiento y la semana de entrenamiento me dan esperanzas. No iría si no tuviera intención de participar. Viajaré, estaré una exhibición en Hurlingham y realizaré una semana de prácticas, a ver si es posible”, agregó Nadal.

Recordemos que el tenista español había revelado que iba a recibir una terapia de radiofrecuencia para disminuir el dolor en el escafoides, el hueso ubicado en la parte media del pie. “No sé qué pueda pasar dentro de cinco días, soy prudente, aunque lo que ocurre hasta ahora me da esperanzas de poder estar presente”, manifestó el ‘Matador’.

“Las primeras rondas en Wimbledon siempre son cruciales. Si las pasas, los rivales son más difíciles, pero se juega con más seguridad. En los primeros choques enfrentas a gente con experiencia reciente en estas pistas y es un poco lotería”, resaltó ‘Rafa’, que solo ganó dos veces este torneo a lo largo de su carrera.

Cabe mencionar que Rafael Nadal tuvo una sesión de entrenamiento de dos horas este viernes, junto a su compatriota Feliciano López, especialista en hierba. La práctica se dio en el Mallorca Country Club, donde la ‘Fiera’ ya venía trabajando, sin raqueta, desde hace unos días.