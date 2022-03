Rafael Nadal (ATP: 3) tendrá que frenar su actividad en la temporada 2022, a causa de una lesión sufrida en el Indian Wells Masters 1000. Luego de perder la final por 2-0 (6-3 y 7-6) ante el estadounidense Taylor Fritz (ATP: 13), el español reveló que tenía dificultades para respirar, razón por la cual no podía desempeñarse de la mejor manera.

De inmediato, el destacado atleta viajó a España para someterse a los análisis de rigor, bajo la supervisión de Ángel Ruiz Cotorro, su médico de confianza. Tras los estudios, el especialista en medicina determinó que el ‘Matador’ sufre de “una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo”.

Además, se conoció que la dolencia se produjo el pasado 19 de marzo, cuando Rafael Nadal venció por 2-1 (6-4; 4-6 y 6-3) a su compatriota Carlos Alcaraz (ATP: 16), en la semifinal del Indian Wells. La noticia generó mucho pesar en la ‘Fiera’, quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales:

“Hola todos, quería anunciarles que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells que jugué con molestias. Resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo”.

Debido al mes y medio que permanecerá fuera de las canchas, Rafael Nadal se perderá el Masters 1000 de Montecarlo y el Conde de Godó de Barcelona. En tanto, también podría quedar al margen del Masters 1000 de Madrid, que arrancará a finales de abril, y recién llegaría a la serie en Roma, a inicios de mayo.