Rafael Nadal no estará con la selección de España frente a Francia en la semifinal de la Copa Davis

Rafael Nadal no integrará la selección de España en las semifinales de la Copa Davis frente a la poderosa Francia. El español no podrá recuperarse a tiempo tras lesionarse durante el proceso del US Open 2018. Como se recuerda, el primer clasificado del ránking ATP abandonó en el partido frente a Juan Martín del Potro, en la semifinal del Abierto de Estados Unidos.

Como se recuerda, 'Rafa' no pudo terminar el partido que perdía ante el argentino Juan Martín del Potro por el pase a la final del Abierto de Estados Unidos. Abandonó al culminar el segundo set.

Tras realizarse exámenes médicos, se determinó que tiene una lesión en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Rafael Nadal todavía está en Nueva York y espera viajar a Barcelona para acudir a la clínica Mapfre del Doctor Ruiz Cotorro, donde espera conocer al detalle la gravedad de su dolencia.

Según el diario AS, esta lesión lo aparta del equipo español para el duelo contra Francia y la misma federación hará el anuncio oficial en breve. Incluso, el citado medio de comunicación asegura que Albert Ramos ocupará el lugar de Nadal.

Sergi Bruguera, capitán de España en la Copa Davis, cuenta con Pablo Carreño, Roberto Bautista, Feliciano López, Marcel Granollers y Ramos para enfrentar a Francia en partidos entre el viernes 14 y el domingo 16 de septiembre.