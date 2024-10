Un mes después de haber cumplido la mayoría de edad, Juan Pablo Varillas cumplía el sueño de compartir campo con uno de los mejores deportistas de la historia. El 17 de noviembre del 2013 es una fecha imborrable para ‘Juanpi’, pues en el campo de arcilla que se armó en el Jockey Club del Perú, hizo dúo con el español Rafael Nadal.

Nadal arribó a la capital para disputar un partido de exhibición junto a su compatriota David Ferrer, simulando la final de Roland Garros de aquel año, en la que el jugador de Mallorca se impuso. Más allá de aquel espectáculo, ‘Rafa’ y Ferrer se enfrentaron en dobles, acompañados de los dos tenistas de mayor proyección en el Perú: Varillas y Nicolás Álvarez, respectivamente.

Once años después, Varillas recibió en Buenos Aires la noticia del retiro profesional de uno de los jugadores que lo marcó en su camino hacia la profesionalización en el deporte blanco. ‘Juanpi’, que ha llegado a ser número 60 del mundo en el ranking mundial, conversó en exclusiva con Deporte Total sobre el adiós de uno de los grandes del deporte mundial.

Los recortes que tiene Juan Pablo Varillas en la entrada de su habitación.

—¿Cómo tomaste el anuncio de retiro de Rafael Nadal?

De hecho es un jugador que ha marcado una época, que ha motivado a muchos chicos, incluyéndome, a poder seguir con el sueño de ser profesional, de dedicarse a este deporte. Y no solo de ser profesional, sino de jugar este deporte, de practicarlo como un pasatiempo. Se va terminando una era que creo que ha sido de las mejores del tenis profesional y que seguramente, quizás, no se vuelva a repetir.

—En algún momento se iba a dar este triste momento...

Son momentos, situaciones. Yo creo que ya en los últimos dos años el cuerpo no le daba para más a ‘Rafa’. Me parece que lo fue abandonando poco a poco. De hecho, le sacó hasta lo último que pudo. Me parece que dio todo cuando pudo darlo y cuando no, también. Es un ejemplo de lo que es ser tenaz, de lo que es tener una cabeza tan fuerte que sobrepasa los límites de tu cuerpo. Me parece que a lo largo de los años eso lo ha sentido. Rafael Nadal es un ejemplo a seguir para todos los tenistas.

—¿Tienes un recuerdo imborrable junto a ‘Rafa’ en su exhibición en Lima en el 2013?

De hecho es un recuerdo muy lindo porque no todos los días se puede jugar un dobles contra el número uno del mundo de ese entonces. Yo lo disfruté mucho. Traté de sacar el mayor provecho que pudo. A pesar de ser una exhibición creo que fue una experiencia inolvidable, que siendo tan chicos en ese momento nosotros, Nicolás Álvarez y yo, pudiéramos haber jugado junto a Nadal y David Ferrer. Tener esa oportunidad es muy gratificante y suma mucho. Once años después de aquel evento, agradezco que hayan pensado en mí y sigo recordándolo con mucha alegría.

Juan Pablo Varillas hizo dupla con Rafael Nadal, mientras que Nicolás Álvarez tuvo compañero a David Ferrer. (FOTO: Rolly Reyna / Archivo El Comercio). / RAFAEL CORNEJO

—¿Tuviste una charla corta con ‘Rafa’ tras el encuentro de exhibición?

De hecho, lo poco que pude hablar con ‘Rafa’ fue una plática de dos tenistas normales. Me acuerdo bastante bien de todo lo conversado, pero lo que me marcó es que al final me dice “ojalá, en algún momento, nos encontremos en el circuito”. De hecho, son cosas que uno se acuerda porque haber compartido cancha con ese jugador en especial, que es uno de los mejores de la historia, es inolvidable.

—¿Cuál crees que haya sido el legado de Nadal para el tenis?

Yo creo que la actitud con la que enfrentaba cada bola, cada entrenamiento, cada partido. De hecho es un ejemplo para todos nosotros. Nadal tiene mucha influencia en lo que hoy te exige un entrenador para llegar a ser profesional: dedicación, constancia, disciplina. Sin eso no puedes estar peleando en los grandes torneos. Es importantísimo la actitud.

—¿Es controvertido ese debate de quién es el mejor tenista de la historia: Rogger Federer, Novak Djokovic o Nadal?

Hay que ser realistas respecto a que el que mejor números tiene es Djokovic. Ya después, quién te gusta más o quién te gusta menos, es otra cosa. Es una cuestión de gustos. Hoy por hoy, y creo que por mucho tiempo, quizás, el que tenga mejores números va a ser Djokovic. Ha podido pasar a Federer y Nadal en todo. Entonces, si vas a la estadística pura, Djokovic es hoy el mejor.