Rafael Nadal: "Me recuperaré más pronto que tarde"

El español Rafael Nadal afirmó que se recuperará "más pronto que tarde" de la derrota sufrida este viernes en las semifinales de Wimbledon ante el suizo Roger Federer.

Nadal vs. Federer: la gran jugada en la que el español salvó un punto nuy complicado. (Foto: ESPN / captura de pantalla)

"No hay una fecha ni hay horas contadas", explicó el balear cuando fue preguntado por el tiempo que tardará en recuperarse de la derrota.

"No te creas que necesito tres semanas para recuperarme de esto. Es un partido de tenis, cuando sabes que vas a jugar partidos de este calibre, tienes que estar preparado para asumir las dos cosas, con una visión global y con una visión calmada. Ni ganar es tan fantástico, ni perder es tan traumático. Esto es el deporte", reflexionó.

"He hecho semifinales, no se puede considerar un mal torneo. Me recuperaré más bien pronto que tarde. No ha sido una final que haya tenido pelotas de partido. Pese a lo malo, está la familia por aquí y podré estar con mis primos, con mi familia", agregó el dos veces campeón en Wimbledon.

Respecto a la derrota en cuatro sets con Federer, Nadal dijo que el suizo jugó mejor que él y que él no estuvo al nivel de rondas anteriores.

"Creo que su resto fue mejor que el mío esta tarde. Cuando eso pasa él tiene ventaja y tiene el control del partido, te sientes más bajo presion que él. Al final del partido jugué mejor, pero ya era tarde. El revés no funcionó igual que los otros días. No podía abrir la pista. Él jugó agresivo y jugó un gran partido", analizó.

Preguntado por cómo se había encontrado físicamente, el de Manacor apuntó que "no es día para buscar excusas fuera del tenis".

(EFE)