Rafael Nadal se retiró de Cincinnati por fatiga y priorizar el US Open El tenista español, número dos del ránking ATP, decidió no jugar más antes del inicio del US Open, que comenzará el 26 de agosto en Nueva York. Djokovic y Federer serán favoritos en Cincinnati

