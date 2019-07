Nadal sobre Federer: "Las oportunidades de enfrentarnos no son eternas"

El español Rafael Nadal aseguró este miércoles que las oportunidades de enfrentarse al suizo Roger Federer, como ocurrirá el próximo viernes en la semifinales de Wimbledon, "no son eternas".

"Estar de vuelta en semis y jugar a este nivel son buenas noticias. Jugar contra Roger es una situación única. Estar de vuelta en esta pista significa mucho después de once años. Es emocionante estar ante esta oportunidad. Las oportunidades de jugar entre nosotros cada vez son menos", señaló Nadal.

"Ahora mismo estoy feliz por el partido de hoy. Entiendo que la noticia es la de Federer, porque es lo lógico. A partir de mañana ya pensaré en Federer. Sé lo que significa esto para el tenis. Las oportunidades de enfrentarnos no son eternas", agregó el de Manacor, que derrotó este miércoles en tres sets al estadounidense Sam Querrey.

Respecto al duelo con Federer, Nadal afirmó que jugará "ante el mejor de la historia de esta superficie" y no quiso entrar en si el triunfo en las pasadas semifinales de Roland Garros ante el helvético le da alguna clase de ventaja.

"Te lo diré en dos días. Es difícil decir sí o no. Probablemente sea mejor tener esa victoria que una derrota, pero la situación es completamente diferente", reflexionó.

Preguntado por lo que ambos han cambiado y mejorado, Nadal destacó las cosas que han tenido que aprender debido a la edad.

"Hemos tenido que aprender nuevas cosas porque hemos perdido otras por la edad. La razón por la que estamos donde estamos es porque amamos este deporte y lo respetamos. Ahora puedo correr menos y por eso saco mejor. Quizás corto mejor, voleo mejor, pero no sé si mi nivel de ahora ganaría a mi nivel hace años", subrayó.

"Entiendo lo que es la rivalidad por el que gana más Grand Slam. A cualquiera nos encantaría ser el que más, pero también tanto Federer como yo estamos teniendo una carrera mucho mejor que lo que hubiéramos soñado", agregó.

El triunfo de Nadal, junto a la victoria de Roberto Bautista ante el argentino Guido Pella, supone que, por primera vez en la historia, habrá dos españoles en semifinales de Wimbledon.

"Estoy encantado de que sea él, después de todas las situaciones que ha ido viviendo. No puedo estar más feliz por nadie que por él. Si alguien lo merece es él. Le deseo lo mejor. Ojalá pueda conseguir algo más grande. Es un momento especial para el tenis español. La única desgracia es que los dos tenemos más de 30 años", puntualizó el campeón de 18 Grand Slam.

Por la otra esquina, Federer destacó del español que "puede hacer daño a cualquiera en cualquier superficie".

El helvético dijo en rueda de prensa, tras dejar en el camino al japonés Kei Nishikori, que es "bonito" volver a medirse al español en la pista central de Wimbledon once años después de su último enfrentamiento.

"No creo que haga falta que os diga sus debilidades y sus fortalezas", señaló el suizo.

Preguntado sobre qué partidos entre los dos, de los 39 que han disputado, tendrá relevancia de cara al encuentro del viernes, Federer eligió la final de 2017 en el Abierto de Australia, mientras que descartó las semifinal de hace poco más de un mes en Roland Garros, por las condiciones ventosas en las que se jugó.

"No lo sé y creo que, de todos modos, no importa. Esto va a ir sobre cómo he jugado hasta ahora y cómo ha jugado él hasta ahora. Espero que vaya bien para mí. Va a ser difícil. Rafa puede hacer daño a cualquiera en cualquier superficie", destacó el de Basilea.



