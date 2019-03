Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman EN VIVO vía ESPN: juegan por el ATP Masters 1000 de Indian Wells

Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido de este martes entre ambos tenistas por la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Indian Wells. La transmisión del duelo estará a cargo de ESPN. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Rafael Nadal venció 2-0 a Jared Donaldson por el ATP Masters 100 de Indian Wells



El español, segundo cabeza de serie, hizo su debut en Indian Wells con un triunfo fácil por 6-1 y 6-1 frente al estadounidense Jared Donaldson, a quien ganó en apenas una hora y 12 minutos.

Su próximo rival será el joven argentino Diego Schwartzman, número 26 del mundo, quien ganó en la segunda al español Roberto Carballes Baena, de 25 años, 111 del mundo.

El duelo entre Nadal y Schwartzman, de 26 años, será el séptimo, con ventaja para el número dos del mundo por 6-0. El tenista español dijo que espera que sea un partido difícil y complicado en el que tendrá que hacer su mejor tenis y luchar cada tanto.

Rafael Nadal busca su título número 34 de Masters 1000 como profesional. (Foto: AFP)

Nadal, de 32 años, que disputa su tercer torneo del año, después de haber perdido la final del Abierto de Australia ante el serbio Novak Djokovic, y de perder en la segunda ronda de Acapulco ante el australiano Nick Kyrgios, se mostró siempre cómodo ante Donaldson en la pista central Stadium 1 de Indian Wells.

Aunque el estadounidense es 10 años más joven que el campeón español, Nadal impuso en todo momento su clase y condición de favorito a luchar por el título. Rafa acabó el partido con 59 puntos ganados por 35 de Donaldson e hizo cinco 'break' de seis oportunidades, frente a ninguno del joven tenista estadounidense.

"Me he sentido muy cómodo en la pista, he tenido buenas sensaciones y eso es lo importante en el inicio de cualquier torneo", comentó Rafael Nadal al concluir el partido.

Con información de EFE