Rafael Nadal abandonó el Masters 1000 de París: no se presentó ante Verdasco

Rafael Nadal se retiró del torneo de París-Bercy por una lesión abdominal antes de enfrentar a su compatriota. "El médico me ha recomendado no jugar", aseveró. (Foto: Reuters)