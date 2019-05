Rafael Nadal liquidó a Jeremy Chardy por el Masters 1000 de Roma

El español Rafa Nadal, que se estrenó este jueves en el Masters 1000 de Roma endosando un 6-0 y 6-1 al francés Jeremy Chardy, en apenas 66 minutos, se mostró satisfecho por resolver el duelo rápidamente y no perder demasiadas energías ante su próximo encuentro, que se jugará en la sesión de tarde-noche.

"Salí bien. Feliz por la victoria. Feliz porque duró poco más de una hora. Es importante ante lo que viene", afirmó Nadal al acabar el partido de la pista Grand Stand del Foro Itálico, en un torneo donde defiende título.

Nadal jugará los octavos de final este mismo jueves (no antes de las 19.30 locales; 17.30 gmt) contra el georgiano Nikoloz Basilashvili, después de que todo el programa del miércoles fuera aplazado a causa de la intensa lluvia caída ese día en Roma.

"Será un partido difícil, golpea la pelota muy fuerte. Es un gran jugador, muy bueno. Será duro. Ya ganó dos grandes partidos aquí, será un gran desafío. Es un gran test para mí y estoy contento por jugar ese partido esta tarde", aseguró Nadal, número 2 del ránking ATP.

(EFE)



Nadal vs. Chardy EN VIVO EN DIRECTO: sigue el partido por el Masters de Roma

PREVIA

El duelo entre Nadal y Chardy será uno de los más atractivos en el abierto italiano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del Masters 1000 de Roma.

Nadal vs. Chardy: horarios del partido

Perú 04:15 a.m.

Ecuador 04:15 a.m.

Colombia 04:15 a.m.

México 04:15 a.m.

Bolivia 05:15 a.m.

Paraguay 05:15 a.m.

Chile 05:15 a.m.

Venezuela 05:15 a.m.

Argentina 06:15 a.m.

Uruguay 06:15 a.m.

Brasil 06:15 a.m.

España 11:15 a.m.

Rafael Nadal iniciará la defensa titular del Masters 1000 de Roma en la segunda ronda enfrentando a Jeremy Chardy. El tenista español, además, buscará levantar el primer trofeo de esta temporada.

El manacorí conoce a la perfección el campo italiano, pues este escenario ha sido testigo de los ocho campeonatos ganados. El último de ellos en el 2018, tras vencer por 2-1 al alemán Alexander Zverev.

‘Rafa’ Nadal aseguró que “tiene mucho trabajo por hacer” después de caer eliminado en las semifinales de Madrid frente al griego Stefanos Tsitsipas. “Perdí un par de torneos, pero también estuve cerca de ganar”, manifestó.

“No he ganado títulos en tierra, pero por ejemplo en 2015 gané en Buenos Aires y ahora mismo me siento mucho mejor que ese año”, añadió el español, segundo clasificado en el ránking ATP.

El rival del tenista manacorí en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma será el francés Jeremy Chardy. El número 42 del mundo eliminó en la jornada del martes a su compatriota Richard Gasquet por 2-1 con parciales de 6-1, 4-6 y 6-3.

Rafael Nadal, vencedor de 33 títulos Masters 1000, ha ganado los dos únicos precedentes frente al galo Chardy, que se remontan a los torneos de Viña del Mar 2013 y a Cincinnati 2015, sin perder ningún set.

Con información de EFE