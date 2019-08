Rafael Nadal vs. John Millman EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por la primera ronda del US Open 2019 Nadal vs. Millman EN VIVO | ONLINE: juegan por la primera ronda del US Open 2019 en el Arthur Ashe Stadium

Rafael Nadal vs. John Millman EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por la primera ronda del US Open 2019 | Foto: AFP Nadal vs. Millman se miden en la primera ronda del US Open 2019. (Foto: AFP)