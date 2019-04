Rafael Nadal vs. Leonardo Mayer EN VIVO vía ESPN: se enfrentan por el Abierto de Barcelona

Rafael Nadal vs. Leonardo Mayer EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la segunda ronda del Abierto de Barcelona, este miércoles desde las 7:00 a.m. (hora de Perú / 14:00 horas de España), con transmisión de ESPN. Para ver tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Arranca la segunda ronda del Abierto de Barcelona, en la que el favorito a ganar el torneo y actual número 2 del mundo, Rafael Nadal, hace su presentación en la pista que lleva su nombre ante el argentino Leonardo Mayer. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, juegos, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al clasificado a la tercera ronda del Abierto Conde de Godó.

Rafael Nadal vs. Leonardo Mayer: horas y canales en el mundo

Perú 7:00 am. | ESPN

México 7:00 am.

Ecuador 7:00 am.

Colombia 7:00 am.

Bolivia 8:00 am.

Paraguay 8:00 am.

Venezuela 8:00 am.

Argentina 9:00 am.

Chile 9:00 am.

Uruguay 9:00 am.

España 2:00 pm.

El once veces campeón del torneo Conde de Godó vuelve a su casa para defender su corona. Tras descansar en la primera jornada, el español debuta enfrentando al argentino Leonardo mayer que en la previa venció a Marius Copil.

Rafael Nadal llega al Abierto de Barcelona herido en su orgullo luego de haber perdido en la semifinal del Masters de Montecarlo. Este certamen es como una revancha para el manacorí, actual número 2 del mundo, que ha confesado que el año le es totalmente irregular pero fuera del plano tenístico.

Leonardo Mayer, en tanto, quiere quemarle la pleícula a 'Rafa'. El argentino derrotó 6-3, 6-7 (3), 7-5 a Marius Copil, y accedió a la siguiente ronda, pero el desgaste físico le puede jugar una mala pasada porque el partido se extendió por más de 2 horas y media.

El historial entre Rafael Nadal y Leonardo Mayer dice que el español ganó las cinco veces que se enfrentaron y que el argentino apenas ´pudo ganarle un set en esos cinco partidos. La superioridad es total por parte del tenista local.