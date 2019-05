Rafael Nadal vs. Yannick Hanfmann EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por Roland Garros 2019

Nadal vs. Hanfmann EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la primera ronda de Roland Garros 2019 en el Court Philippe Chatrier desde las 5:30 a.m. (horario peruano) y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Nadal y Hanfmann marcará el estreno del español en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá al clasificado a la siguiente ronda del Roland Garros 2019.

Rafael Nadal debutará este lunes 27 de mayo en el abierto francés. El español llegará revitalizado después de conseguir una victoria importante frente a Novak Djokivic, número uno del mundo, en la final de Roma.



“En Roma di un salto adelante y parece que lo he consolidado. Estoy jugando bien, entrenando bien, estoy contento, disfrutando del día a día, algo que no me pasaba después de Indian Wells, que me costaba disfrutar”, manifestó el manacorí en la previa.

El debut del número dos del ránking ATP será frente a Yannick Hanfmann. El tenista alemán no está ubicado dentro del top 100 del planeta y tendrá una de las citas más complejas de su carrera.

Nadal y Djokovic se disputaron un genial punto sobre la mitad del segundo set, el cual le favoreció finalmente al español, pero con mucha complicidad de su rival en la final del Masters de Roma (Video: Twitter)

El teutón de 27 años tiene un problema auditivo desde la infancia, pero ello no será impedimento para dar pelea a Nadal. “Puede tener sus ventajas en la pista. Una pista central llena de espectadores no me afecta”, declaró a Bild.

“Tengo un aparato auditivo, pero no funciona realmente. A veces mi problema molesta porque no todo el mundo lo sabe. Alguien puede llamarme por mi nombre y si no reacciono pueden preguntarse qué pasa conmigo”, contó Hanfmann al medio de su país.

Será la primera vez que Nadal y Hanfmann se encuentren en una cancha. Cabe recordar que ‘Rafa’ tiene experiencias negativas contra jugadores fuera del top 100: derrotas frente al belga Steve Darcis (2013) y el alemán Dustin Brown (2015) en Wimbledon.

Nadal vs. Hanfmann: horarios del partido

Perú 5:30 a.m.

Ecuador 5:30 a.m.

Colombia 5:30 a.m.

México 5:30 a.m.

Bolivia 6:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

Chile 6:30 a.m.

Venezuela 6:30 a.m.

Argentina 7:30 a.m.

Uruguay 7:30 a.m.

Brasil 7:30 a.m.

España 12:30 p.m.



Con información de EFE