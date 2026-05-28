Resumen

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El tenista argentino se impuso con parciales de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-1 en la segunda ronda de Roland Garros 2026.
El tenista argentino se impuso con parciales de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-1 en la segunda ronda de Roland Garros 2026.
Por Redacción EC

Juan Manuel Cerundolo (56º ATP) dio la sorpresa de Roland Garros 2026 al vencer 3-2 a Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, en una remontada épica pocas veces vista en este torneo. El argentino iba 2-0 abajo, pero luego se reencontró con su mejor tenis y le dio vuelta al marcador con parciales de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-1.

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