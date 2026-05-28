Juan Manuel Cerundolo (56º ATP) dio la sorpresa de Roland Garros 2026 al vencer 3-2 a Jannik Sinner, actual número 1 del mundo, en una remontada épica pocas veces vista en este torneo. El argentino iba 2-0 abajo, pero luego se reencontró con su mejor tenis y le dio vuelta al marcador con parciales de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-1.

Cerundolo ofreció una exhibición de tenis y sacó ventaja sobre la arcilla batida ante un Sinner que se veía afectado por el calor. Ese punto de inflexión fue decisivio para el argentino, quien dio el golpe en el tercer set al quebrar el saque de su rival en los últimos games y ponerse 2-1 en el partido.

En el cuarto parcial, la balanza estaba a favor de Cerundolo, que mostró agresividad, eficacia y decisión. La confianza que ganó fue clave en el partido y cerró este set con un 6-4 que ya avisaba lo que podía pasar en el campo parisino.

El quinto y último set confirmó todo: Cerundolo se mostró suelto, confiado y agresivo. Sinner, en cambio, se le vio afectado por el calor y posiblemente una molestia física que todavía no está confirmada. No obstante, el argentino cerró el parcial con un 6-1 sobre el italiano y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros 2026.

👏🔝 Premio a la paciencia y a la perseverancia, Juan Manuel Cerúndolo se lleva la victoria sobre Sinner.



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