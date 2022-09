La historia del tenis cambió con la llegada de Roger Federer, quien se convirtió en uno de los representantes más destacados de la disciplina. Este jueves, a los 41 años, y luego de varias lesiones en los últimos años, el suizo anunció que dejará el deporte de manera profesional con una emotiva carta.

El Laver Cup en Inglaterra será el último torneo en el que el suizo participará. En la competencia también estarán presentes Rafael Nadal, Novak Djokovic. El pasado 7 de julio del 2021, el ‘Su Majestad’ fue eliminado en cuartos de final de Wimbledon, a manos de Hubert Hurkacz (3-6; 6-7 [4-7] y 0-6), tras la derrota, Roger no tuvo actividad.

Las molestias en la rodilla evitaron que Federer tenga más actividad en el tenis profesional. Debido a esto quedó fuera del ranking ATP por primera vez en más de 20 años de carrera deportiva.

CARTA DE DESPEDIDA DE ROGER FEDERER

“A mi familia de tenis y más allá. De todos los regalos que me ha dado el tenis a lo largo de los años, el mayor, sin duda, ha sido la gente que he conocido en el camino: mis amigos, mis competidores y, sobre todo, los aficionados que dan vida a este deporte. Hoy, quiero compartir algunas noticias con todos ustedes.

Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años, he jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva.

Cuando comenzó mi amor por el tenis, yo era recogepelotas en mi ciudad natal de Basilea. Solía mirar a los jugadores con una sensación de asombro. Eran como gigantes para mí y comencé a soñar. Mis sueños me llevaron a trabajar más duro y comencé a creer en mí mismo. Algunos éxitos me dieron confianza y estaba en camino al viaje más increíble que me ha llevado hasta este día.

Por lo tanto, quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón, a todos en todo el mundo que han ayudado a hacer realidad los sueños de un joven recogepelotas suizo. Finalmente, al juego de tenis: te amo y nunca te dejaré”.