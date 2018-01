El campeón defensor Roger Federer venció al checo Tomas Berdych por novena vez consecutiva para alcanzar el miércoles las semifinales del Abierto de Australia, donde se encontrará con el sorprendente surcoreano Chung Hyeon.

Luego del partido, Federer habló para todos los aficionados y contó que tuvo un gesto con Rafael Nadal. Recordemos que el español se tuvo que retirar ante Cilic por lesión.

"Sí le mandé un mensaje antes de irme a dormir para preguntarle cómo estaba. Fue duro ver a un amigo así, abandonando de esa manera y le deseo lo mejor", contó el suizo, que va por su vigésimo Grand Slam en Australia.

Consultado sobre si alguna vez usaría mangas cortas como el español, Roger Federer brindó una divertida respuesta.

"Nunca va a pasar por razones obvias. Mis brazos no son sus brazos. Pero debo reconocer que me encanta su 'look'. A él le queda muy bien y lo que echo de menos son los pantalones piratas".