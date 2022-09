Lucho tenía 22 años; Roger, solo un año menos. Era ya la segunda vez que se cruzaban en el circuito. El primer cruce lo ganó el Suizo en pista dura. La revancha en polvo de ladrillo, entonces, debía ser gloriosa para el peruano. Y así fue.

La principal diferencia entre ambos no recaía en la edad -como está claro-, mucho menos en su capacidad física, pero sí en otros factores. Luis Horna ocupaba el puesto 88 del ránking ATP y llevaba casi un año en el Top 100. Roger Federer, por su parte, ya era el número 5 del mundo y se había afianzado entre las mejores posiciones de la clasificación por un buen tiempo.

Además, aquel 26 de mayo del 2003 era la primera vez que Lucho jugaba en el cuadro principal de Roland Garros. No tenía ningún título en su cuenta. Roger sí, tenía el peso de haber llegado a tres finales de Masters 1.000 y ganado una de ellas (Hamburgo).

No solo eso. Unos meses antes, en el Masters de Miami, ambos habían medido fuerzas. El suizo supo imponer su superioridad triunfando en dos sets (6-2 y 7-5). Por tanto, su posterior meta en el ‘major’ francés era empezar con el pie derecho contra un rival que ya había vencido para encaminarse hacia su primera final de Grand Slam. Pero el peruano se lo impidió.

Luis Horna y Roger Federer

El favoritismo claramente estaba del lado de Roger Federer en París. Sin embargo, no tenía ningún motivo para confiarse. Al frente tuvo a un inspirado Luis Horna, que le hizo un partido fantástico -fenomenal- contra todos los pronósticos y le ‘batió la tierra’ como pocas veces lo han hecho en su carrera.

Era la primera ronda, pero para Lucho fue una final. Desde el comienzo, el peruano se mostró agresivo en su juego y, al pasar las 2 horas y 11 minutos de mucha pelea, pudo celebrar con el puño apretado y una satisfacción enorme reflejada en su rostro.

Sorprendentemente, Horna ganó ese choque en tres sets corridos con dos duros ‘tie-breaks’ incluidos (7-6, 6-2 y 7-6), en los que supo manejar la presión e imponerse a la emergente leyenda suiza.

“Estoy en la cancha central jugando y ganando mi primer partido en el Abierto de Francia, y el mes pasado mi hija, Luna, nació, así que las cosas están yendo muy bien para mí ahora”, expresó orgulloso el peruano.

VIDEO RECOMENDADO A propósito del retiro de Roger Federer del tenis profesional, aquí recordamos la vez que el extenista peruano logró derrotar al ‘Reloj suizo’ de manera contundente.

¿Qué sucedió después?

Lucho fue eliminado en la siguiente ronda ante el neerlandés Martin Verkerk en un auténtico partidazo de cinco sets (6-4, 4-6, 6-4, 5-7 y 2-6). Este rival de los Países Bajos terminó alcanzando posteriormente la final del Roland Garros, perdiéndola ante el español Juan Carlos Ferrero.

Tras la hazaña en París, el peruano pudo alcanzar su mejor ranking en agosto del 2004, ocupando el puesto 33 de la clasificación mundial. Asimismo, ganó dos títulos individuales del circuito ATP en 2006 (Acapulco) y 2007 (Viña del Mar). En dobles, conquistó el Roland Garros 2008 junto al uruguayo Pablo Cuevas.

Sin duda alguna, el logro más reconocido de su carrera fue haber sido uno de los artífices de la histórica clasificación de Perú al Grupo Mundial de la Copa Davis, luego del triunfo en el repechaje ante Bielorrusia en agosto del 2007. Finalmente, debido a las constantes lesiones que aquejaba, Lucho se retiró del tenis profesional en el 2009 con 29 años.

Raquetas mundiales. Luego de dos intentos sin éxito, el equipo de Copa Davis clasificó por primera vez al Grupo Mundial el 23 de setiembre de 2007, al vencer 4-1 a Bielorrusia. Luis Horna fue el héroe al conseguir el primer y tercer punto en Lima. (USI)

Por su parte, Federer, que nunca más volvió a cruzarse con su verdugo peruano en el circuito, la temprana derrota en el Grand Slam francés frente a Horna representó un verdadero infortunio en su carrera. Las críticas se apoderaron de su persona y no lo podía evitar. Él mismo era consciente de que no estaba dando la talla en los ‘Majors’ como muchos esperaban.

“El peor momento de mi carrera fue cuando Luis Horna me ganó. Luego de ello mucha gente empezó a cuestionarme. Venía de ser eliminado en la misma fase de Wimbledon y Roland Garros el 2002″, confesó años después el suizo.

Sin embargo, ese partido le sirvió a ‘Su Majestad’ para resurgir, ya que un mes después se consagraría por primera vez en Wimbledon, torneo que luego ganaría siete veces más, haciendo del All England Lawn Tennis su jardín. Además, fue cuestión de algunos pocos meses para que Roger se sentara en el trono del ránking mundial con su número uno (02/02/2004).

Ahora, Roger le ha puesto punto final a su carrera. Aunque quiso seguir, ya no pudo hacerlo. De igual forma, ya no tenía nada que demostrar. En opinión de muchos es el mejor tenista de todos los tiempos. Su enorme calidad, los 20 Grand Slams conquistados (6 Australian Open, 8 Wimbledon, 5 US Open y 1 Roland Garros), las 310 semanas como número uno y sus incontables récords le respaldan totalmente. El suizo es leyenda pura.