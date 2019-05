Federer vs. Thiem EN VIVO vía ESPN: por los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid

Federer vs. Thiem EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, en el Estadio Manolo Santana, desde las 10:00 a.m. (hora de Perú / 17:00 horas de España), con transmisión de ESPN. Para ver tenis en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Federer y Thiem será uno de los más atractivos en el abierto español. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

Federer vs. Thiem: horarios del partido

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 6:00 p.m.

Roger Federer trabajó arduamente para superar a Gael Monfils en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid. El suizo ha requerido de tres sets para eliminar al francés en el estadio Manolo Santana.

‘Su Majestad’ arrolló 6-0 al francés en la primera manga, pero el galo respondió con un 4-6 en el segundo set. En el definitivo, ambos llegaron hasta el tiebreak para la victoria del helvético por 7-6 (3) en poco más de dos horas.

“Hoy se encendió el modo pánico, y comencé a subir a la red. Independientemente de contra quien te enfrentas no hay demasiadas tácticas, nada más que sacar bien y luego pegar fuerte de derecha, y subir a la red lo más rápido que pueda”, explicó el número tres sobre el triunfo en octavos.

El rival de Federer será Dominic Thiem, quien venció a Fabio Fognini en dos sets corridos (6-4 y 7-5) en una hora y media. Ahora, el austriaco quiere ir por su tercera final consecutiva en el Masters 1000 de Madrid.

“Thiem lleva tiempo jugando muy bien. Recientemente ha ganado Barcelona y también en Indian Wells. Sé de lo que es capaz de hacer en canchas lentas y duras, y creo que vencer a 'Rafa' (Nadal) en Barcelona es una hazaña en sí misma”, aseguró el suizo sobre su rival.

En el cara a cara, Federer y Thiem se han enfrentado en cinco ocasiones. El jugador austriaco tiene la ventaja de 3-2 sobre el suizo. La última vez que se midieron fue en Indian Wells 2019 y el número 5 del ATP se quedó con el triunfo.

Con información de EFE