Roger Federer vs. John Isner EN VIVO vía ESPN: por la gran final del Masters 1000 de Miami | EN DIRECTO

Roger Federer vs. John Isner EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Roger Federer vs. John Isner este domingo 31 de marzo, por la final del Masters 1000 de Miami, en la cancha central, desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido por la señal de ESPN para Latinoamérica. En España por Movistar+ Deportes. Streaming vía Tennis TV.

Tras una nueva exhibición de tenis efectivo, contundente y de alto nivel, el suizo Roger Federer avanzó a la final masculina del Masters de Miami tras derrotar al canadiense Denis Shapovalov por 6-2 y 6-4 en semifinales.



Federer, de 37 años, jugará por el título en Miami por primera vez desde el 2017, cuando ganó su tercer trofeo allí.



Roger Federer derrotó 2-1 a Radu Albot en el Masters 1000 de Miami. (Video - Foto: TennisTV).

El jugador helvético apenas necesitó de una hora y 13 minutos para vencer a Shapovalov, de 19 años, que se enfrentaba por primera vez a su ídolo.



"Estoy satisfecho con el triunfo y la manera en que he jugado ante una joven promesa que tiene por delante un gran futuro", declaró Federer al concluir el partido.



El tenista suizo tendrá como rival en la final al estadounidense John Isner, séptimo favorito y campeón defensor, que también a primera hora venció por 7-6(3) y 7-6(4) al joven canadiense Félix Auger-Aliassime, número 57 del mundo.



Los triunfos de Federer e Isner dejan a la "Vieja Guardia" como vencedora en el duelo generacional en semifinales de Miami ante la llamada #NextGenATP, la de los jóvenes valores que han irrumpido con fuerza en el tenis mundial.



El duelo entre Federer e Isner será el octavo que protagonicen con ventaja de 5-2 para el suizo.



Ambos tenistas no se enfrentan desde la temporada del 2015 cuando jugaron dos veces con reparto de triunfos, el último para Isner, que ganó a Federer en los octavos de final del Masters 1000 de París.

Roger Federer vs. John Isner - horarios en el mundo

10:00 horas en México

11:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas en Venezuela, Bolivia

13:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:00 horas en Catar y Arabia Saudita

00:00 horas del lunes en China

01:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur



Con información de EFE