Roger Federer necesitó poco más de una hora para arreglar una anomalía estadística en su extraordinaria carrera.

El campeón defensor del Abierto de Australia avanzó el viernes a la final del primer Grand Slam del año cuando su oponente Hyeon Chung se retiró en el segundo set, mientras Federer tenía ventaja de 6-1, 5-2. El suizo enfrentará el domingo a Marin Cilic en busca de su 20ma corona de un major.

¿Cuándo se disputará el partido y a qué hora?



El partido se jugará en la madrugada de este domingo 28 de enero. La hora será a las 3:30 a.m. hora peruana y 5:30 a.m. hora de Argentina. En México será 2:30 a.m.

¿Qué canal transmitirá la final del Australian Open?



El canal que cuenta con los derechos es ESPN. También se podrá ver a través de ESPN PLAY

Antes del encuentro ante el surcoreano, Federer tenía marca perdedora en semifinales en Melbourne Park, al ganar seis de 13 partidos en esa instancia.

Después de jugar apenas 1 hora y 2 minutos con el techo cerrado en la Arena Rod Laver, ahora tiene récord de 7-7, aunque de todas formas es su peor marca en semifinales de un Grand Slam. En Wimbledon ha ganado 11 de 12 semifinales, siete de 10 en el US Open y cinco de siete en Roland Garros.

Además, esta no era la manera que Federer quería avanzar. Hung tiró la toalla por ampollas en el pie izquierdo.

El récord de Federer en la final del Abierto de Australia es mucho mejor que en semifinales, ya que ha perdido una de sus seis finales anteriores, en 2009 ante Rafael Nadal.

Federer derrotó a Marin Cilic, vencedor del Abierto de Estados Unidos en 2014, en la final de Wimbledon el año pasado, cuando el croata también tuvo problemas de ampollas.

Cilic tendrá un día adicional de descanso antes de la final del domingo, aunque Federer no tuvo que exigirse mucho el viernes. Cilic.

Chung tuvo un extraordinario recorrido en Australia, donde eliminó al cuarto preclasificado Alexander Zverev y a Novak Djokovic antes de toparse con Federer.

Pero su cuerpo pagó el precio. Necesitó de una inyección anestesiante antes del partido, y además requirió de un receso para que volvieran a vendarle el pie en el segundo set. Luego disputó otros dos games antes de retirarse.

Antes el viernes, la húngara Timea Babos y la francesa Kristina Mladenovic se convirtieron en las primeras tenistas de sus respectivos países en proclamarse campeonas de dobles en Australia.



Babos y Mladenovic derrotaron a las rusas Ekaterina Makarova y Elena Vesnina por 6-4, 6-3 en la final.