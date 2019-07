Roger Federer vs. Rafael Nada EN DIRECTO: revancha en Wimbledon tras 11 años | Sigue la semifinal

Nadal vs. Federer EN DIRECTO ONLINE | EN VIVO | El partido de semifinales de Wimbledon 2019 se juega desde las 9:00 a.m. (horario de Perú) y será transmitido por ESPN y el servicio de streaming de ESPN Play. Sigue todas las incidencias del partido.

Federer vs. Nadal: horarios del partido a nivel internacional

Perú 9:50 a.m.

Ecuador 9:50 a.m.

Colombia 9:50 a.m.

México 9:50 a.m.

Bolivia 10:50 a.m.

Paraguay 10:50 a.m.

Chile 10:50 a.m.

Venezuela 10:50 a.m.

Argentina 11:50 a.m.

Uruguay 11:50 a.m.

Brasil 11:50 a.m.

España 4:50 p.m.

- PREVIA -

Rafael Nadal y Roger Federer disputarán una semifinal el viernes en Wimbledon con sabor a final, que recuerda a su épico enfrentamiento en la final de hace 11 años sobre la hierba londinense, considerado como uno de los mejores partidos de la historia del tenis.

Fue "simplemente el mejor partido que yo haya tenido la suerte de ver", había dicho sin dudarlo el legendario John Mc Enroe.

Era la tercera final consecutiva que los dos hombres disputaban en Londres. Al cabo de cuatro horas y 48 minutos de un partido de infarto, que se vio interrumpido tres veces por la lluvia, Nadal se impuso en cinco sets (6-4, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (8/10) y 9-7) cuando la noche empezaba a caer.

Los dos jugadores no se había vuelto a encontrar cara a cara en Wimbledon desde entonces y ahora deberán medirse de nuevo por un paso a la final.

"Volver a encontrarme con él once años después, es especial", reconoció Nadal. "Representa mucho para mí y probablemente también para él".

"Jugamos muchos grandes partidos, especialmente aquí en 2007 y 2008", pero "personalmente el de 2008 fue el que a mí más me marcó", dijo el español.

- Drama y golpes magistrales -

En aquella época, los dos tenistas se repartían el mundo: la hierba para Federer y la tierra para Nadal.

Desde entonces se han convertido en dos de los jugadores de más éxito.

El español, de 33 años, fue número uno en 2008, 2010, 2013 y 2017. Tiene 18 títulos de Grand Slam (12 Roland Garros, 3 US Open, 2 Wimbledon y 1 Abierto de Australia).

Primera raqueta en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009, el suizo, de 37 años, suma 20 grandes trofeos (8 Wimbledon, 6 Abierto de Australia, 5 US Open y 1 Roland Garros).

Entre ambos acumularon más de 100 millones de dólares en premios y han escrito buena parte de la historia del tenis.

Pero muchos consideran que la del 6 de julio de 2008 fue su página más trepidante, repleta de drama, giros y golpes magistrales.

Antes de enfrentarse sobre la hierba inglesa, Nadal había derrotado a Federer por un aplastante 6-1, 6-3 y 6-0 sobre la tierra de Roland Garros. Y aquella derrota debía seguir presente en la mente del suizo cuando se enfrentaron dos meses después en Londres.

El tenista de Basilea llevaba cinco años sin perder en Wimbledon y había derrotado al mallorquín en sendas finales en 2006 y 2007.

Pero el español le ganó los dos primeros sets y pese a desperdiciar dos puntos de partido en el cuarto encontró el físico y la mente para imponerse en un largo quinto.

"Lo intenté todo, pero Rafa jugó de forma fantástica", admitió Federer.

Con información de AFP