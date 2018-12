Roger Federer vs. Serena Williams EN VIVO: Horario del partido de dobles mixto en la Copa Hopman de Australia

Roger Federer vs. Selena Williams EN VIVO | Serena Williams volvió a la élite del tenis mundial con una victoria en la Copa Hopman, pero no pudo evitar que Estados Unidos perdiera 2-1 ante Grecia en su primer partido de la competencia por equipos. Ahora, la multicampeona de tenis, deberá enfrentar a Roger Federer (7:30 a.m. hora peruana) en el duelo de dobles mixto que enfrentará a EE.UU. contra Suiza en el PAC Arena de Perth, Australia.

Williams, quien jugó su primer encuentro competitivo desde que perdió la final del Abierto de Estados Unidos ante Naomi Osaka, superó a Maria Sakkari por 7-6 y 6-2 para poner 1-1 la serie del Grupo B después de que Stefanos Tsitsipas venciera a Frances Tiafoe por 6-3, 6-7 y 6-3. La tenista de 37 años, que requirió atención médica en su partido de individuales, jugó luego con Tiafoe pero no pudo evitar que Sakkari y Tsitsipas se quedaran con el doble mixto en tres sets para sellar la victoria griega.

La derrota dejó a Estados Unidos, seis veces ganador del torneo, último en la zona antes del choque del martes con el campeón defensor Suiza, que el domingo superó a Gran Bretaña. Roger Federer y Williams, que suman 43 títulos del Grand Slam en individuales, se enfrentarán por primera vez el martes cuando participen en el partido de doble mixto junto a Belinda Bencic y Tiafoe.

Roger Federer vs. Serena Williams: Horarios del partido en todo el mundo



Australia: 8.30 p.m.

Perú: 7:30 a.m.

Colombia: 7:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 7:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 a.m.

Argentina: 9:30 a.m.

Chile: 9:30 a.m.

Uruguay: 9:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

México: 6:30 a.m