Un duelo que no olvidará. Rafael Nadal obtuvo su decimocuarto trofeo de Roland Garros tras derrotar en la final a Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0. Tras ello, el noruego brindó declaraciones a la prensa y sostuvo que recordará el encuentro durante “toda la vida” y se consuela: “Un día podré decir a mis nietos que jugué una final contra Rafa en la Chatrier”.

“Los números hablan por sí mismos, Nunca ha perdido una final aquí y hay una razón para ello. Yo no soy más que otra de las víctimas a las que ha destruido en la pista en la final. Es el mejor jugador de la historia en tierra”, explicó el noruego de 23 años en conferencia de prensa.

“Tiene un efecto liftado sin igual en el circuito. Y en días soleados su bola bota mucho. No me había vuelto a entrenar con Rafa desde Toronto el año pasado (en agosto) y me ha costado habituarme de nuevo a su efecto liftado. Y creo que no he jugado mal los dos primeros sets. En el tercero ya no sabía cómo jugarle, me ha hecho correr para todos los lados y cuando juegas defensivo contra él te come vivo”, relató.

A pesar de la derrota, Ruud guardará buenos recuerdos de este partido: “Será algo que recuerde el resto de mi vida. Es un jugador al que he estado viendo por televisión los últimos 16 o 17 años y estar frente a él es un desafío, pero también muy agradable. Claro que me hubiese gustado competirle más, pero al final de todo, un día podré decir a mis nietos que jugué contra Rafa una final en la Chatrier”.

¿Algún momento especial de la final? “Los puntos de partido, siempre son los más memorables y la manera como él ha acabado, con un golpe ganador a la línea”.

Y una anécdota para el final: “Cuando entras en la cancha y el ‘speaker’, en el momento de las presentaciones, empieza a enumerar todas las veces que ha ganado el torneo. Tienes la impresión de que no va a parar nunca. Dura un minuto y medio y todo para decir solo los años en los que ha ganado. Es un momento que también recordaré”.