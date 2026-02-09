Lecciones, calendario y la obligación de seguir creciendo: Qué viene para Buse y compañía, y cuál es el próximo reto de Perú en Copa Davis

La ilusión de ver nuevamente a la selección peruana de tenis entre los grandes de la Copa Davis se desvaneció en el Castello de Düsseldorf. Tras dos jornadas intensas en la primera ronda de los Qualifiers 2026, el equipo nacional fue superado por Alemania y selló su destino al perder la serie por 4–0, con marcadores que reflejan la superioridad europea.

La derrota, más allá del resultado numérico, encierra una lectura deportiva y estructural. Los peruanos no pudieron imponerse ante rivales con mayor experiencia y presencia consolidada en el circuito ATP: primero cayó Gonzalo Bueno (puesto 217 en el ranking ATP) ante Yannick Hanfmann (93°) por doble 6–4 y luego Juan Pablo Varillas (270°) frente a Jan-Lennard Struff (84°) por 6–4 y 6–2. El doble, última oportunidad para mantener la esperanza de remontada, se inclinó del lado germano con la dupla Tim Pütz y Kevin Krawietz, quienes impusieron su jerarquía (6–0, 2–6 y 6–4) sobre la pareja integrada por un Ignacio Buse que venía recuperándose de su lesión y Arklon Huertas del Pino.

Este resultado deja a Perú fuera de los qualifiers por un año más, y con el desafío de volver a competir en el Grupo Mundial I, la división inmediatamente inferior que agrupa a países con aspiraciones de acceder nuevamente a las fases decisivas del torneo. Allí, el equipo nacional deberá afrontar una nueva serie de desafíos con un calendario que aún se definirá, aunque se anticipa que será en setiembre próximo.

Las lecciones que nos deja la eliminación de la Copa Davis

La eliminación ante Alemania resume una realidad que trasciende el resultado: el tenis peruano sigue construyendo y consolidando bases, pero no ha alcanzado aún la regularidad necesaria para competir de tú a tú con potencias europeas en una serie que exige no solo nivel individual sino profundidad de plantel. “Se buscan héroes del deporte”, tuiteó en la previa de la serie Pablo Arraya, leyenda del tenis nacional. Una frase que describe el momento del deporte en el país.

Volver al Grupo Mundial I no debe leerse solo como un retroceso deportivo, sino como una oportunidad para replantear estrategias, reforzar la preparación de jóvenes talentos y ampliar el espectro de competencia internacional. El país ha tenido momentos históricos en la Copa Davis, y la presencia de figuras como Buse hoy sugiere que el relevo generacional está en marcha, con talento que respira ambición y determinación.

El desafío inmediato para Perú será recomponer su camino en el Grupo Mundial I y preparar una nueva generación de tenistas que, con experiencia y respaldo institucional, puedan aspirar con mayor solidez a regresar a los grandes escenarios de la Copa Davis. En esa construcción, el rol de Ignacio Buse, con su energía competitiva y proyección, será clave para mantener vigente el sueño de ubicar al tenis nacional en la élite del deporte mundial.

El Grupo Mundial I se disputará recién entre el 18 y 20 de setiembre de este 2026. Serán 26 equipos donde 13 saldrán victoriosos. Esos ganadores avanzarán directamente a la primera ronda clasificatoria de la Copa Davis 2027. Por ejemplo, fue en esta ronda donde Perú se hizo fuerte en Lima y le ganó a Portugal en setiembre de 2025.

El equipo peruano en la Copa Davis. (Foto: Getty Images)

Ignacio Buse, la mayor proyección del tenis peruano

Si en el contexto general del equipo hay motivos para la reflexión, el caso de Ignacio Buse ofrece matices más esperanzadores. Con apenas 21 años, Buse viene consolidándose como la pieza más consistente del tenis peruano en el último ciclo competitivo. Su papel en la campaña anterior fue fundamental para que Perú alcanzara los qualifiers: en la Copa Davis 2025, su histórica victoria sobre Nuno Borges (3–6, 6–3, 6–2) quedó registrada como uno de los momentos más altos del equipo blanquirrojo en años recientes.

Además, su crecimiento en el circuito regular no es casualidad: ha mostrado capacidad de adaptación y mejoras constantes en torneos Challenger, y ha pasado de ser un joven promesa a una realidad competitiva en el ATP Tour. Informes de medios internacionales destacan su tenacidad, disciplina y el potencial para escalar posiciones si continúa acumulando experiencia y resultados entre los profesionales.

No obstante, el camino de Buse no ha sido lineal ni exento de obstáculos. En noviembre pasado, una derrota en la final del Challenger de Montevideo frente a Cristian Garin evidenció la dura transición que implica competir de forma regular contra jugadores con más recorrido y físico. Esa caída, aunque dolorosa, no borró el impacto de su campaña ni la percepción de que está cerca de consolidarse en el Top 100 si mantiene progresión.

En el corto plazo, su participación en torneos ATP 250 y Challengers será clave para afianzar su ranking y experiencia. Más allá de sus números individuales, su presencia y liderazgo dentro de la selección nacional dibujan un horizonte más prometedor para el tenis peruano que el que exhibió el equipo en suelo alemán.

La semana terminó con un guiño alentador para Ignacio Buse y, en consecuencia, para el tenis peruano. Desde Buenos Aires llegó la confirmación de que el limeño ingresó al cuadro principal del ATP 250 argentino, un torneo que marcará el inicio de su gira sudamericana en el circuito grande. Las dos deserciones que necesitaba para entrar se produjeron ayer, por lo que, apenas concluida la serie de Copa Davis, Buse deberá emprender viaje rumbo a Argentina para debutar entre lunes y martes.

Los top 100 peruanos | El Comercio

El recorrido inmediato no puede dibujarse mejor para él. Tras su participación en Buenos Aires, el peruano continuará su travesía en el ATP 500 de Río de Janeiro y luego en el ATP 250 de Santiago, una trilogía de torneos que le permitirán sumar roce, ritmo y, sobre todo, puntos fundamentales para seguir trepando en el ranking. A finales de diciembre logró irrumpir en el Top 100, y ya acumula seis semanas consecutivas instalado en esa zona de privilegio.

De esta manera, mientras la selección peruana vuelve a encarar el reto del Grupo Mundial I, el tenis nacional también empieza a competir desde un frente distinto: con su mejor raqueta midiéndose semana a semana en la élite del circuito ATP. Una doble presencia que sostiene la ilusión de un país que busca afirmarse tanto en la Davis como en los grandes escenarios del tour profesional.

