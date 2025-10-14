Arabia Saudita volverá a ser el centro de atención con el Six Kings Slam, un torneo de exhibición que se lleva a cabo en Riad y que no forma parte del calendario oficial de la ATP. Aquí, se reúnen los seis tenistas más destacados de la actualidad: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, quienes competirán por coronarse como el mejor.

Para este año, el Six Kings Slam se desarrollará entre el 15 y 18 de octubre en la ANB Arena, un estadio con capacidad para ocho mil espectadores y construido únicamente para eventos de gran escala. La competencia contempla un día de descanso, que será el viernes 17, en cumplimiento de la regla que prohíbe disputar partidos durante tres días consecutivos.

ALCARAZ, DJOKOVIC, FRITZ, SINNER, TSITSIPAS, ZVEREV 🔥#SixKingsSlam kicks off LIVE on Netflix Wednesday October 15 at 12:30pm ET | 9:30am PT. pic.twitter.com/mtUp6P2etb — Netflix (@netflix) October 13, 2025

¿Cómo se juega el Six Kings Slam?

El formato se divide en cuartos de final, semifinales y final. Alcaraz y Djokovic están ubicados directamente en semifinales, mientras que los otros cuatro jugadores disputarán la fase anterior.

Cada tenista recibe un monto de 1.5 millones de dólares por participar. Eso sí, el ganador del torneo obtendrá un premio adicional de 4.5 millones, colocando al Six Kings Slam como uno de los eventos con mayor retribución económica.

Cabe recordar que Sinner fue el campeón de la primera edición disputada el año pasado. El italiano venció en la final a Alcaraz por 6-7(5), 6-3 y 6-3.

Fecha y hora de los partidos del Six Kings Slam

Cuartos de final (miércoles 15 de octubre)

Taylor Fritz vs. Alexander Zverev (11:30 AM)

Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas (a continuación)

Semifinales (jueves 16 de octubre)

Alcaraz - Fritz/Zverev (7:00 AM)

Djokovic - Sinner/Tsitsipas (a continuación)

Final (sábado 18 de octubre)

Tercer y cuarto puesto (7:00 AM)

Final (a continuación)

¿Cómo ver el Six Kings Slam por televisión?

Los partidos del torneo de exhibición del Six Kings Slam se podrán ver en televisión solo a través de Netflix, plataforma de streaming que cuenta con sus derechos de transmisión.

¿Dónde seguir el Six Kings Slam por internet?

El Comercio brindará una amplia cobertura de todo lo que suceda en el Six Kings Slam. Con nosotros tendrás las incidencias y los resultados de los partidos.

