Stefanos Tsitsipas no solo perdió la final de Roland Garros 2021 ante Novak Djokovic. Horas después de ser superado por el serbio, el griego compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde reveló que su abuela falleció cinco minutos antes de saltar a la cancha este domingo.

“La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de disfrutar cada momento de la vida, ya sea solo o con otros. Viviendo una vida significativa sin miseria y abyección. Levantar trofeos y celebrar victorias es algo, pero no todo. Cinco minutos antes de entrar a la cancha, mi muy querida abuela perdió la batalla con la vida”, escribió el tenista.

Tsitsipas, evidentemente muy emocionado, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia ella. “Una mujer sabia cuya fe en la vida y voluntad de dar y proveer no se puede comparar con ningún otro ser humano que haya conocido. Es importante tener más personas como ella en este mundo. Porque personas como ella te dan vida. Te hacen soñar. Me gustaría decir que sin importar el día, circunstancia o situación, esto está dedicado íntegramente a ella, y solo a ella. Gracias por criar a mi padre. Sin él esto no hubiera sido posible”, añadió.

La publicación de Tsitsipas en Instagram.

No pudo con ‘Nole’

Novak Djokovic (número uno del ranking ATP) se proclamó campeón de Roland Garros, sumando un 19º título de Grand Slam a su palmarés, después de derrotar este domingo en la final al griego Stefanos Tsitsipas (5º) por 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en más de cuatro horas de partido.

Djokovic, de 34 años, verdugo del ‘Rey de la Tierra’, Rafa Nadal, en semifinales, se colocó tras su segundo título en el Grand Slam parisino a sólo un ‘Grande’ de alcanzar el récord de 20 que ostentan conjuntamente el tenista mallorquín y el suizo Roger Federer.

Con información de AFP.