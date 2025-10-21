El tenis peruano destaca en el circuito profesional y este mes de noviembre Lima será sede de dos torneos Challenger (ATP), además de que se verán varios torneos ITF tanto en la capital como en Chiclayo.

Al Lima Challenger 2, que inicia el 3 de noviembre en el Terrazas de Miraflores, se suma la realización de Los Inkas Open, que se disputará en Los Inkas desde el 27 de octubre luego de que la ATP cancelara el Challenger de Guayaquil, y pasase a territorio peruano.

Así, se tendrá dos semanas de tenis profesional en Lima. Para el Lima Challenger a disputarse desde el 3 de noviembre, el escenario será el club miraflorino y las entradas ya se venden vía Joinnus. Ahí podremos ver en acción a Ignacio Buse y Gonzalo Bueno en el cuadro principal, y a Juan Pablo Varillas jugando desde la qualy.

Gonzalo Bueno consiguió un triunfazo sobre Nuno Borges, número 52 del ránking mundial. (FOTO: Fernando Sangama / GEC).

Pero no son los únicos torneos de tenis en territorio nacional. El circuito ITF (International Tennis Federation) también tendrá actividad en nuestro país. En noviembre habrá dos torneos Junior, el J30 en Lima a partir del 10 de noviembre y el J60 Chiclayo, desde el 17 de noviembre. Estos torneos Juniors se disputan para ambas categorías.

Mientras, este noviembre también habrá competencia de tenis masters, el MT400 en el Club Internacional de Arequipa, que inicia este 27 de octubre, y el MT200 en el Club Esmeralda de Santa María, el 10 de noviembre.

Asimismo, en diciembre se tendrá tres semanas de actividad profesional con las categorías M15 (varones) y W15 (damas), todas a disputarse en Lima.

Calendario

27 oct – 2 nov

Los Inkas Open – Challenger – Club Los Inkas

MT400 Arequipa – Masters – Club Internacional de Arequipa

3 – 9 nov

Lima Challenger – Challenger – Terrazas de Miraflores

10 – 16 nov

J30 Lima – Junior - Country Club de Villa

MT200 Lima – Masters – Club Esmeralda, Santa María

17 – 23 nov

J60 Chiclayo – Junior – Jockey Club Chiclayo

************

