Naomi Osaka estuvo en el ojo de la tormenta por saltarse de la conferencia de prensa obligatoria en Roland Garros. Esa decisión, además de recibir innumerables cuestionamientos, le costó una multa de 15 mil dólares y un aviso de ser suspendida o descalificada de los cuatro Grand Slam por no cumplir sus obligaciones con los medios.

Frente a dicha presión, la tenista decidió retirarse del Abierto de Francia y tampoco se presentó en Wimbledon. Luego de unas semanas, la japonesa se pronunció mediante un artículo publicado en la revista Time y en el que explica que avisó a la organización que no participaría en el contacto con los periodistas “para ejercer el cuidado personal y la preservación de mi salud mental”.

En las siguientes líneas, Osaka continuó y expresó que entiende que debe cumplir con los compromisos programados “pero no puedo imaginar otra profesión en la que un récord de asistencia constante (me he perdido una conferencia de prensa en mis siete años de gira) sería tan rigurosamente analizado”.

Naomi Osaka realizó una reflexión sobre la salud mental. (Foto: Time)

En ese sentido, la cuatro veces ganadora de Gran Slam propone que los organizados deben pensar también en el deportista. “Espero que podamos promulgar medidas para proteger a los atletas, especialmente a los frágiles… Puede haber momentos para cualquiera de nosotros en los que estemos lidiando con problemas entre bastidores”, expresó.

Osaka también confesó que padece ansiedad y hasta tuvo algunos episodios con la depresión: “Lo crean o no, soy introvertida por naturaleza, no busco ser el centro de atención… Siempre trato de esforzarme para defender lo que creo que es correcto, pero eso a menudo tiene el coste de una gran ansiedad”, manifestó.

“Me ha resultado evidente que, literalmente, todo el mundo sufre de problemas relacionados con su salud mental o conoce a alguien que lo sufre… Espero que la gente pueda relacionarse y entender que está bien no estar bien, y está bien hablar de ello. Hay personas que pueden ayudar y, por lo general, hay luz al final de cualquier túnel”, profundizó con respecto a la salud mental.

Después de lo que vivió, la japonesa agradeció a Michelle Obama, Michael Phelps, Steph Curry, Novak Djokovic, Meghan Markley, otras tantas personas y a sus patrocinadores por ser “empáticos” y haberle “ofrecido palabras tan amables” con la finalidad de que se anime ante la adversidad.

Finalmente, Naomi Osaka anunció que volverá a la acción en Tokio 2020. “Los Juegos Olímpicos en sí mismos son especiales, pero tener la oportunidad de jugar frente a los aficionados japoneses es un sueño hecho realidad. Espero poder hacerlos sentir orgullosos”, indicó sobre la cita que se desarrollará en su país.