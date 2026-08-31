Por Marco Quilca León

Yzaga fue durante mucho tiempo el techo. Horna, la referencia más cercana. Arraya, otro nombre inevitable cuando se habla de los mejores peruanos que llegaron al circuito. Ahora Ignacio Buse empieza a construir su propio espacio entre ellos. Cada semana que pasa, una nueva marca cae y otra página de la historia del tenis nacional cambia de dueño.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.