Federer vs. Fucsovics EN VIVO | EN DIRECTO el partido de la cuarta ronda del Australian Open 2020 en el Rod Laver Arena desde las 4:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN. El duelo entre Federer vs. Fucsovics será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define a la clasificada a la siguiente ronda del Australian Open.

Roger Federer continúa en la lucha por la corona del primer Grand Slam de la temporada. El suizo se enfrentará a Marton Fucsovics en la jornada que desarrollará este domingo 26 de enero.

‘Su Majestad’ debería sentir el desgaste provocado por el reciente compromiso contra John Millman. El anfitrión y el helvético pelearon punto a punto para quedarse con la victoria en una contienda que llegó hasta el quinto set.

Federer vs. Fucsovics se enfrentan en la cuarta ronda del Australian Open. (Foto: AFP)

Roger Federer ganó en un duro súper tie-break en el quinto y último set contra John Millman, al que derrotó por 4-6, 7-6 (7/2), 6-4, 4-6 y 7-6 (10/8), tras cuatro horas y tres minutos de partido.

“Fue duro. Gracias a Dios que había un súper tie-break. Si no, hubiera perdido. Él jugó un gran partido. Casi ni puedo hablar. Me costó crearle problemas en su servicio, ya que estaba haciendo un buen trabajo sin cometer errores. Nunca me encontré cómodo en el partido”, declaró el suizo.

Roger Federer afrontará los octavos de final con una nueva marca: 100 victorias en el Abierto de Australia.

Por su lado, Marton Fucsovics avanzó a paso firme en el torneo: solo cedió un set contra Shapovalov. El húngaro batió a Paul por 3-0 en la etapa anterior y ahora buscará vencer a ‘Su Majestad’ en el tercer compromiso entre ellos.