Djokovic vs. Dimitrov EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de las semifinales del Masters 1000 de París en la Cancha Central desde las 8:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Djokovic y Dimitrov será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, puntos, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define a uno de los finalistas del Masters 1000 de París.

Djokovic venció a Tsitsipas. (Foto: Twitter)

Novak Djokovic avanza a paso firme en el torneo francés. El serbio quiere conseguir un nuevo título en este certamen, pero antes tendrá que vencer a Grigor Dimitrov en el partido de este sábado 2 de noviembre.

‘Nole’ ha levantado cuatro trofeos en Bercy y, en el compromiso contra el griego Stefanos Tsitsipas, se le ha visto en mejores condiciones, respecto de las primeras presentaciones de esta semana.

Djokovic admitió que estuvo enfermo durante estos días. “Voy cada vez mejor, poco a poco”, declaró el actual número uno del ránking ATP, posición que perderá el próximo lunes -Rafael Nadal ocupará ese lugar- pase lo que pase en esta competencia.

El tenista serbio accedió a las semifinales con mucha facilidad este viernes. En el compromiso de cuartos de final derrotó a Tsitsipas en tan solo 58 minutos.

‘Nole’, para llegar al partido por el título, chocará con Grigor Dimitrov, quien venció por 6-2 y 7-5 a Christian Garín, el chileno que ha sido la sorpresa en París.

Djokovic tiene mejore números que su rival en las semifinales: nueve victorias por una del búlgaro. En 2016, ambos se encontraron en este mismo torneo, pero en octavos de final. El triunfo fue para el serbio por 2-1.

Djokovic vs. Dimitrov: horarios del partido

México 7:00 a.m. Perú 8:00 a.m. Ecuador 8:00 a.m. Colombia 8:00 a.m. Bolivia 9:00 a.m. Venezuela 9:00 a.m. Argentina 10:00 a.m. Chile 10:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m. Uruguay 10:00 a.m. Brasil 10:00 a.m. España 2:00 p.m.