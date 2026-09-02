Por Rogger Fernández

Ignacio Buse vs. Marcos Giron EN VIVO: punto a punto del partido por el US Open 2026

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Ignacio Buse hará su estreno absoluto en el cuadro principal del US Open 2026 cuando enfrente al norteamericano Marcos Giron este miércoles 2 de septiembre por la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.

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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del partido entre Ignacio Buse y Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026.

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