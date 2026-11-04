Ignacio Buse se quedó con el primer set por 6-4 ante Daniil Medvédev y sacó ventaja en el Masters 1000 de París. El tenista peruano viene ofreciendo una gran actuación y le quebró el último servicio al ruso para ponerse 1-0 arriba en 46 minutos de juego.
La presión de Buse sobre el rival forzó al error a Medvédev. ‘Nacho’ jugó profundo, le cambió el ritmo al ruso y este respondió con un golpe largo que terminó fuera de la cancha. Así, Buse aseguró el set point y se puso a un paso de ganar el partido.
Nuestra raqueta mostró constancia, nivel y buenos golpes para reaccionar. Además, defendió su saque cuando se sintió presionado y respondió con fuerza para sostener su ventaja.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más