El tenista peruano se llevó el primer set por 6-4 ante el ruso por la segunda rodan del Masters 1000 de París.
El tenista peruano se llevó el primer set por 6-4 ante el ruso por la segunda rodan del Masters 1000 de París.
Por Redacción EC

Ignacio Buse se quedó con el primer set por 6-4 ante Daniil Medvédev y sacó ventaja en el Masters 1000 de París. El tenista peruano viene ofreciendo una gran actuación y le quebró el último servicio al ruso para ponerse 1-0 arriba en 46 minutos de juego.

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