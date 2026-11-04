Ignacio Buse se quedó con el primer set por 6-4 ante Daniil Medvédev y sacó ventaja en el Masters 1000 de París. El tenista peruano viene ofreciendo una gran actuación y le quebró el último servicio al ruso para ponerse 1-0 arriba en 46 minutos de juego.

La presión de Buse sobre el rival forzó al error a Medvédev. ‘Nacho’ jugó profundo, le cambió el ritmo al ruso y este respondió con un golpe largo que terminó fuera de la cancha. Así, Buse aseguró el set point y se puso a un paso de ganar el partido.

Nuestra raqueta mostró constancia, nivel y buenos golpes para reaccionar. Además, defendió su saque cuando se sintió presionado y respondió con fuerza para sostener su ventaja.

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