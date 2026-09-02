Ignacio Buse venció 3-2 a Marcos Giron en la primera ronda del US Open 2026 con los parciales 3-6, 6-3, 6-3, 6-7(8) y 6-1.

En el último set, ‘Nacho’ fue adelante sin contemplaciones y arrasó con su rival. El duelo terminó tras 3 horas y 48 minutos de juego, y una paralización de por medio.

Al finalizar el partido, Buse no pudo evitar soltar la raqueta sobre el cemento y abrir los brazos ante los vítores de la mayoría peruana en el Court 6 del USTA Billie Jean King National Tennis Center.