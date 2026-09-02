Ignacio Buse logró su primera victoria en el US Open 2026 ante Marcos Giron en 3 horas y 48 minutos.
Ignacio Buse logró su primera victoria en el US Open 2026 ante Marcos Giron en 3 horas y 48 minutos.
Por Redacción EC

Ignacio Buse venció 3-2 a Marcos Giron en la primera ronda del US Open 2026 con los parciales 3-6, 6-3, 6-3, 6-7(8) y 6-1.

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