El estadounidense Learner Tien firmó una de las victorias más vibrantes de su joven carrera en la Laver Cup al derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-3, 2-6 y 10-7. El encuentro, válido por la segunda jornada del prestigioso torneo de exhibición, se definió en un emocionante supertiebreak que mantuvo en vilo a todos los espectadores del recinto.

La definición del choque llegó a su clímax definitivo en el punto de partido, instante donde ambos competidores entregaron su máximo esfuerzo físico. Tien y Cobolli protagonizaron un extenuante intercambio de 34 golpes desde el fondo de la pista, combinando defensas memorables y tiros profundos que desgastaron la resistencia del jugador europeo.

El público estalló en aplausos cuando el norteamericano aceleró con su derecha para forzar el error de su oponente y sellar el triunfo. Esta victoria no solo significó un logro individual para el tenista de 20 años, sino que otorgó dos unidades cruciales para que el Team World emparejara el marcador global.

Con este resultado, el equipo capitaneado por John McEnroe recupera terreno frente al Team Europe y deja la mesa servida para una jornada final de pronóstico reservado. La jugada de Tien ya es considerada por los especialistas como una de las mejores acciones técnicas y tácticas en lo que va del certamen.

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