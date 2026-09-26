¡Puntazo en la Laver Cup! Tien venció a Cobolli tras un brutal peloteo de 34 golpes. (Foto: Laver Cup)
¡Puntazo en la Laver Cup! Tien venció a Cobolli tras un brutal peloteo de 34 golpes. (Foto: Laver Cup)
Por Redacción EC

El estadounidense Learner Tien firmó una de las victorias más vibrantes de su joven carrera en la Laver Cup al derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-3, 2-6 y 10-7. El encuentro, válido por la segunda jornada del prestigioso torneo de exhibición, se definió en un emocionante supertiebreak que mantuvo en vilo a todos los espectadores del recinto.

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