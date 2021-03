La camiseta número 10, las medias abajo y la pelota siempre pegada al chimpún. La fina estampa de Teófilo Cubillas fue inconfundible en las décadas del 60, 70 y 80. Y claro, la sonrisa ganadora. Sin duda, es el más jugador más exitoso de nuestra historia. Hoy está de cumpleaños y el mundo saluda sus 72 años.

Sí, el famoso ‘Nene’ es considerado uno de los mejores volantes ofensivos de todos los tiempos. De hecho, con 10 goles mundialistas, supera en el rubro a Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, etc. La revista británica FourFourTwo lo incluyó entre los 100 mejores futbolistas de la historia y fue uno de los 50 más votados ‘Mejor del siglo’ en los ránkings históricos.

Alianza Lima recibió emotivo saludo de Teófilo Cubillas por los 120 años. (Video: nenecubillas10 / Instagram)

Cubillas cumple 72 años. Y aquí repasamos diez momentos de su carrera deportiva.

EL NUEVO REY

“No se preocupen, ya tengo sucesor: es Teófilo Cubillas”, dijo el ‘Rey’ Pelé, después de lograr el tricampeonato mundial, en México 1970. El ‘Nene’ fue designado el ‘mejor jugador joven’ de aquel torneo, donde con solo 21 años lució la camiseta 10 de Perú y convirtió sus primeros goles mundialistas. En 1972, fue elegido el mejor futbolista de Sudamérica y al año siguiente integró la selección de la Conmebol, que venció 4-3 al equipo de Europa, en Barcelona.

BOLIVIA LO SUFRIÓ

El gran goleador de los mundiales no tuvo mayor protagonismo en las Eliminatorias, donde solo registra tres goles, todos ellos a Bolivia, en un total de 11 partidos. El único proceso donde el ‘Nene’ estuvo presente en todos los encuentros fue en 1969, y ahí convirtió su primera anotación, en el 3-0 ante los de Altiplano, en Lima. Los otros dos los convirtió en el contundente 5-0 de Cali, en la liguilla de 1977.

PESADILLA SUIZA

Su primera experiencia europea no fue buena. El magnate suizo Ruedi Reisdorf ofreció 300,000 mil dólares -una fortuna en esa época- para ficharlo por FC Basel y el ‘Nene’ dejó Alianza Lima para aceptar la propuesta. Pero ahí empezó su ‘vía crucis’. La Liga de Suiza no tenía nivel profesional, y encima llegó a Basilea en la época de nevada. Por si fuera poco, perdió peso porque su dieta era distinta a la que tenía en Perú. Ganó la Copa de Liga, pero igual mostró su disconformidad. “Me he equivocado. En España sí se juega como en mi tierra. Yo amo el fútbol y el balón, odio el frío y la niebla”, declaró a la prensa. Solo seis meses duró su estadía en Suiza.

‘FALANDO EM PORTUGUES’

Su futuro parecía estar en España y la prensa especulaba que Barcelona sería su destino, pero el club azulgrana fichó a su ‘compadre’ Hugo Sotil. También surgió la opción de AC Milan, pero fue Porto el club que pagó los 400,000 dólares que exigía Reisdorf para ‘liberar’ al crack. Así, el ’10′ se puso la blanquiazul y regaló su magia: en tres temporadas se convirtió en ídolo y capitán, anotando 65 goles en 108 partidos: no ganó la Liga, pero sí alzó la Copa de Portugal en 1977. Cubillas es reconocido como el mejor refuerzo extranjero de la historia del club.

Con Porto en un amistoso ante la Selección Peruana en 1975. (Foto: Archivo GEC)

VUELO DE CAMPEÓN

En 1975, el ‘Nene’ compró sus pasajes y tuvo que viajar cerca de 35 horas para jugar ante Bolivia. La conexión Porto-Madrid-Lima-La Paz-Cochabamba-Oruro se hizo eterna. Se puso la camiseta de Perú a 3700 metros sobre el nivel del mar y fue figura en la victoria 1 a 0. Por esas épocas, los clubes no tenían la obligación de ceder a sus futbolistas a las selecciones. Por eso, para la Copa América de aquel año, los jugadores de la bicolor tenían que gestionar por su cuenta sus permisos y comprar sus pasajes. ¿La Federación Peruana de Fútbol? Por orden del Gobierno Militar, tenía que dedicarse solo a la rama amateur.

(Foto: Archivo GEC)

EL CRACK DE AMÉRICA

El gol de ‘folha seca’ que le anotó a Brasil, en el triunfo 3-1 en Belo Horizonte fue su momento cumbre en la Copa América de 1975. Cubillas fue el organizador del juego del equipo campeón durante la campaña, donde solo se ausentó en tres partidos (frente a Bolivia en Lima y ante Colombia, en Bogotá y Lima). La Conmebol lo eligió el mejor jugador del torneo.

(Foto: Archivo GEC)

MAGIA MUNDIAL

En Argentina 1978 arrancó con un doblete ante Escocia y sumó cinco partidos mundialistas consecutivos anotados. Al no poder convertir ante Holanda, no pudo igualar el récord del francés Just Fontaine, quien convirtió en sus primeras seis presentaciones. El ‘Nene’ hizo un hat-trick ante Irán para sumar diez goles. El único volante que supera esa marca es Pelé, quien celebró trece veces. Pero igual, tiene el mejor promedio de gol (0.77) en la historia mundialista.

Teófilo Cubillas y su tiro libre '3 dedos' a Escocia en Mundial Argentina 1978 (YouTube)

ÚNICAS ESTRELLAS

A pesar de su impresionante foja, Cubillas solo ganó dos títulos nacionales: fue bicampeón con el fabuloso Alianza de 1977 y 1978. Con César Cueto y José Velásquez (con quienes apareció en la revista argentina El Gráfico como la volante ideal de la primera fase del Mundial 1978) se ‘paseó’, teniendo como ‘killers’ a Guillermo La Rosa y Hugo ‘Cholo’ Sotil. En 1979 emigró a la exótica liga de Estados Unidos.

DE VUELTA A CASA

El ‘Nene’ alternó en la North American League Soccer (NALS) con genios de la talla de Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Gerd Müller, George Best y Giorgio Chinaglia, entre otros. Atraídas por los miles de dólares, los consagrados cracks intentaban hacer popular el fútbol en un país amante de beisbol y el basquetbol. Cubillas tenía 30 años cuando debutó en los Strikers. A fines de 1984 regresó a Alianza -donde alcanzó a jugar junto al juvenil Luis Escobar- y dos años después organizó su partido de despedida con un partido entre un combinado blanquiazul y un equipo ‘Resto de América’. Pero volvió a jugar en el verano de 1988, para reforzar al equipo íntimo después de la tragedia de Ventanilla.

EL BUZO NO LE QUEDÓ

Alianza clasificó a la Copa Libertadores de 1988, pero el ‘Nene’ colgó los chimpunes de manera definitiva. El equipo fracasó en el torneo continental (apenas ganó un partido y empató otro) y aparecía entre los últimos en el Metropolitano, por eso, el DT Moisés Barack fue despedido. Ahí aparece otra vez la figura de Cubillas, quien tuvo su única experiencia como entrenador, dirigiendo en el Descentralizado B. El equipo -Con César Cueto como capitán y Juan Reynoso como promesa- avanzó y se metió a la liguilla final, pero no alcanzó un cupo para la Copa Libertadores.





El recuerdo de Teófilo Cubillas del recibimiento tras Mundial de México 70. (Video: ESPN)

